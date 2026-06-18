Laisvės alėjoje – želdinių tvarkymo darbai

Atlikus želdinių būklės vertinimą po žiemos sezono, nustatyta, kad 9 liepos yra stipriai nusilpusios, džiūstančios, pažeistos grybinių ligų ar turi pavojingų drevių, todėl jas numatyta pašalinti. Jų vietoje šių metų rudenį bus pasodinti nauji medeliai.
Likusiai daliai Laisvės alėjos želdinių, kiek daugiau kaip 100 medžių, bus atliekami sanitariniai, lajos formavimo ir genėjimo darbai. Tai yra nuolatinės želdinių priežiūros dalis, padedanti užtikrinti gerą medžių būklę, didinti jų atsparumą nepalankioms oro sąlygoms bei užtikrinti gyventojų ir miesto svečių saugumą.
Darbai bus vykdomi laikantis aplinkosauginių reikalavimų. Prieš atliekant genėjimo darbus bus įvertinama, ar medžių drevėse nėra perinčių paukščių, o kur tik įmanoma bus naudojama mažiau triukšmo sukelianti akumuliatorinė įranga.
Atsiprašome už galimus laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą.
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