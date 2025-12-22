Lemputėmis apkarstyti automobiliai: grožis ar pavojus?

Skaitytojo atsiųstose nuotraukose matyti, kad lengvasis automobilis tiesiog šviečia nuo šventinių lempučių. Jas transporto priemonės savininkas pritvirtino ant viso kėbulo, neuždengti liko tik langai. Automobilis nufotografuotas prie vieno miesto eglės, tad bendras švieselių šou tikrai alsuoja kalėdine dvasia.
Tačiau ankstesniais metais policija yra aiškinusi, kad kalėdinės puošmenos ant transporto priemonių gali užtraukti ir baudų, jei jos kelia pavojų kitiems eismo dalyviams. Kelių eismo taisyklėse nurodyta, kad papildomi šviesos šaltiniai, kurie nėra numatyta automobilių specifikacijose, – draudžiami.
Tiesa, jei vairuotojai vairuoja ne chuliganiškai, pareigūnai paprastai linkę tiesiog nurodyti išjungti lemputes ir įspėti, tačiau jei vairuotojai neklauso, tada tikrai policija surašys baudą.
Geriau šventines lemputes ant automobilio įjungti kai šis stovi, o ne važinėjasi miesto gatvėmis. Tada niekam nekels pavojaus, o kalėdiniai akcentai tikrai pradžiugins praeivius.
Internete sklando ir kitokių pavyzdžių, kaip vairuotojai papuošia savo automobilius. Kai kurie ant jų stogo net pririša eglutes. Tačiau su tokiu kroviniu dalyvauti eisme nederėtų dėl saugumo.
