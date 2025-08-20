 „Via Lietuva“: magistralėje ties Č. Radzinausko tiltu baigti remonto darbai

„Via Lietuva“: magistralėje ties Č. Radzinausko tiltu baigti remonto darbai

2025-08-20 14:34
ELTOS inf.

Kaune, ties Česlovo Radzinausko tiltu, magistralėje Marijampolės link baigti remonto darbai, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Česlovo Radzinausko tiltas
Česlovo Radzinausko tiltas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

