„Via Lietuva“: magistralėje ties Č. Radzinausko tiltu baigti remonto darbai

Eismo ribojimai šiame kelyje buvo įvesti rugpjūčio pradžioje.
Kaune, ties Česlovo Radzinausko tiltu, magistralėje Marijampolės link baigti remonto darbai, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.
