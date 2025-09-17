Lietuvoje vyks sveikatingumo konferencija „HEPA Europe“, dėmesys – tvarumui

Pasak organizatorių, pirmą kartą Baltijos šalyse rengiama konferencija vyks rugsėjo 17–19 dienomis.
Šių metų renginio tema – „Žingsniai link tvarumo“.
Konferencijoje daugiausia dėmesio bus skiriama tvarumui, kuris grindžiamas glaudžia fizinio aktyvumo skatinimo ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų sinergija. Pranešime teigiama, jog tai atvers daugiau galimybių vienu metu spręsti kelis svarbius visuomenės sveikatos uždavinius – nuo lėtinių ligų prevencijos iki sveikesnių miestų kūrimo.
Renginyje dalyvaus apie 400 ekspertų iš daugiau nei 40 šalių, tarp jų – Lietuvos sporto universiteto (LSU) mokslininkė Brigita Miežienė, kuri nagrinės aktyvaus judumo socioekologinį požiūrį, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos biuro atstovė Francesca Racioppi (Frančeska Račiopi), kuri kalbės apie aktyvaus judumo vaidmenį siekiant tvarios ateities.
Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės, šis renginys suteikia galimybę dalintis pažangiausiomis mokslo ir praktikos žiniomis, skatinti tvarumą visuomenėje bei inovatyvius sprendimus švietimo bei sporto srityse.
„Džiaugiuosi, kad tokia konferencija vyks Lietuvoje – ji prisidės prie sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo mūsų šalyje bei visoje Europoje“, – pranešime teigė ministrė.
PSO biuro Lietuvoje vadovės Ingridos Zurlytės teigimu, nepakankamas fizinis aktyvumas išlieka viena didžiausių šiuolaikinės visuomenės sveikatos problemų, turinčių įtakos tiek fizinei, tiek psichikos sveikatai.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) duomenimis, Lietuvoje bent tris kartus per savaitę sportuoja tik 26 procentai vyresnių nei 15 metų gyventojų (ES vidurkis – 31 procentai), o paauglių fizinis aktyvumas dar mažesnis.
Pirmoji „HEPA Europe“ konferencija surengta dar 2005 metais Gerlevo mieste, Danijoje. Nuo tada ji vyksta kasmet vis kitoje šalyje.
Naujausi komentarai