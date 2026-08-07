Mečetės kaimynai: jie nepaiso taisyklių

Penktadienio anšlagas
Kas nelaukia penktadienių? Trakų ir aplinkinėse gatvėse gyvenantys žmonės pasakoja, kad ši diena jiems asocijuojasi ne su savaitgaliu, o su chaosu prie namų.
Vietos gyventoja „Kauno dienai“ teigė, kad šią dieną išryškėja automobilių statymo problemos prie Kauno mečetės. Tuomet vyksta pagrindinės musulmonų pamaldos.
„Problema tikrai yra. Kiekvieną penktadienį, dar prieš vidurdienį, prasideda didelis automobilių antplūdis. Dalis žmonių nepaiso taisyklių: stato automobilius ten, kur negalima, neretai nesusimoka už parkavimą“, – pasakojo moteris.
Pašnekovė pabrėžė neturinti nieko prieš musulmonų bendruomenę ar jų teisę melstis. „Žmonės turi teisę atvykti į pamaldas, turi turėti tam galimybę. Tačiau visi privalo laikytis bendrų taisyklių ir gerbti aplinkinius“, – sakė kaunietė.
Užstatė įvažiavimą
Anot pašnekovės, prieš kelerius metus tokių problemų beveik nekildavo, tačiau dabar tikinčiųjų susirenka gerokai daugiau.
„Akivaizdu, kad dabartinė mečetė nebeatitinka poreikio. Žmonių susirenka tiek daug, kad dalis meldžiasi lauke, aplink mečetę“, – pasakojo gyventoja. Jos nuomone, kol kas realiausias sprendimas būtų penktadieniais sustiprinti viešosios tvarkos priežiūrą.
„Galėtų dažniau patruliuoti pareigūnai. Didžiausia problema, kad automobiliais užstatomi įvažiavimai į kiemus. Gyventojams sunku įvažiuoti ar išvažiuoti“, – pridūrė moteris.
Ji pasakojo, kad gyventojai ne kartą patys bandė problemas spręsti tiesiogiai. „Esame paprašę patraukti automobilį, kai buvo užstatytas mūsų įvažiavimas. Žmogus sureagavo ir automobilį patraukė. Tačiau kitą penktadienį situacija kartojosi iš naujo“, – pastebėjo kaunietė.
Kyla konfliktų
Nors pati į policiją nesikreipė, pašnekovė nurodė, kad tai ne kartą darė kaimynai, gyvenantys priešais mečetę.
„Kiek žinau, pareigūnai reaguoja. Praėjusį penktadienį mačiau, kad jie buvo atvykę. Tikiuosi, kad jų buvimas padės užtikrinti tvarką, nes penktadieniais gatvėje kyla tikras chaosas“, – situaciją apibūdino ji.
Pasak gyventojos, situacija dar labiau komplikuojasi mokslo metų metu, nes netoliese yra mokykla.
„Esu mačiusi labai rimtą konfliktą. Po pamaldų dalis vairuotojų išvažiavo prieš eismą, o tuo pačiu metu tėvai važiavo pasiimti vaikų iš mokyklos. Gatvė visiškai užsikimšo. Žmonės apie 15 ar 20 minučių ginčijosi, pykosi, plūdosi. Buvo labai įtempta situacija“, – prisiminė kaunietė.
Pats gavo baudą
Netoli Kauno mečetės dirbantis vietos gyventojas sako, kad sunkumai norint rasti vietą automobiliui pastatyti – tik viena iš problemų, su kuriomis tenka susidurti penktadieniais.
„Yra buvę, kad negalėjome išvažiuoti, nes mūsų automobiliai buvo tiesiog užremti. Kartais žmonės įvažiuoja net į privačią teritoriją ir palieka automobilius prie pat vartų. Tačiau parkavimas – tik dalis problemos. Penktadieniais čia susirenka labai daug žmonių, todėl kyla įvairių nepatogumų aplinkiniams gyventojams ir dirbantiems žmonėms“, – sakė vyras.
Jis pasakojo, kad kartą pats buvo trumpam palikęs automobilį draudžiamoje vietoje, nes buvo užstatytas jo įvažiavimas. „Per keliolika minučių gavau baudą ir ją susimokėjau. Suprantu, kad taisykles pažeidžiau, tačiau dažnai matau automobilius, kurie stovi po draudžiamais ženklais gerokai ilgiau, ir neatrodo, kad jų vairuotojai būtų baudžiami. Būtent tai žmonėms kelia klausimų“, – atkreipė dėmesį pašnekovas.
Anot jo, kartais penktadieniais atrodo, kad gatvėje nebėra jokios tvarkos. „Vairuotojai lenkia vieni kitus, važiuoja ten, kur neturėtų. Vertėtų pasižiūrėti avarijų statistiką Trakų ir Totorių gatvių sankryžoje – incidentų čia tikrai netrūksta“, – paminėjo kaunietis.
Pašnekovas pastebėjo, kad atvykę į pamaldas būriuojasi prie namų, garsiai kalba, kartais triukšmauja, pasitaiko netinkamo elgesio. „Čia mūsų darbo vieta, norisi normalios aplinkos. Suprantu, kad žmonės renkasi melstis, tačiau norėtųsi daugiau pagarbos aplinkiniams“, – kalbėjo vyras.
Jis užsiminė, kad po gyventojų kreipimųsi penktadieniais kartais budėdavo vienas ar net du policijos ekipažai. „Tada situacija būdavo geresnė. Kai pareigūnų nebūdavo, gatvę vėl užkimšdavo automobiliai“, – teigė pašnekovas ir siūlė nebedelsti – pradėti ieškoti sprendimų, kaip suvaldyti didelius žmonių ir automobilių srautus. Pašnekovas atkreipė dėmesį, kad anksčiau pamaldos vykdavo tyliai, o dabar jos girdimos daugybei aplinkinių gyventojų ir darbuotojų.
Po pamaldų dalis vairuotojų išvažiavo prieš eismą, o tuo pačiu metu tėvai važiavo pasiimti vaikų iš mokyklos. Gatvė visiškai užsikimšo.
Sprendimas įstrigo?
Kauno miesto musulmonų religinės bendruomenės pirmininkė „Kauno dienai“ patvirtino, kad yra automobilių statymo problema, bet atsakomybę dėl to pirmiausia esą turėtų prisiimti savivaldybė.
„Mes turime tik vieną nemokamą automobilių stovėjimo vietą, o visos kitos aplink yra mokamos, nes tai miesto centrinė zona. Savivaldybė mums yra išdavusi leidimą įrengti septyniolikos vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Visi projektai parengti, tačiau darbai stringa dėl savivaldybės procedūrų“, – sakė bendruomenės atstovė ir paminėjo bylinėjimąsi su savivaldybe dėl žemės, dėl teritorijos.
Dienraščio žiniomis, visgi leidimas įrengti aikštelę nebuvo išduotas ir bendruomenė apie tai informuota.
Anot pirmininkės, bendruomenė pasirengusi sutvarkyti teritoriją ir ją aptverti, kad automobiliai būtų statomi tvarkingai ir nekeltų nepatogumų kaimynams.
„Norėjome pradėti darbus – buvome pasamdę archeologą, gavę reikalingus suderinimus. Kodėl procesas sustojo, atsakyti negaliu“, – teigė pašnekovė.
Ji pabrėžė, kad bendruomenė siekia palaikyti gerus santykius su kaimynais ir supranta jų nepasitenkinimą.
„Tikrai nenorime konfliktų. Mes stengiamės, kad būtų taika, sanglauda su kaimynais, kad nebūtų parkavimo problemų, bet kol mums neleidžiama įsirengti savo aikštelės, lieka situacija, kai žmonės parkuoja, užstato ir pažeidžia kaimynų teises“, – sakė bendruomenės atstovė.
Anot jos, musulmonų bendruomenė ne kartą įrodė savo geranoriškumą.
„Turime savo atliekų konteinerius. Matome, kad jais naudojasi ir aplinkiniai gyventojai, tačiau dėl to niekada nesiskundėme ir konteinerių nerakiname. Taip pat teritorijoje yra ženklų, draudžiančių visame parke vedžioti šunis, nes tai istorinė vieta, tačiau žmonės to dažnai nepaiso. Mes dėl to taip pat nekeliame konfliktų“, – sakė bendruomenės atstovė.
Prašo stovų
Atstovės teigimu, bendruomenė norėtų konstruktyvaus pokalbio su miesto valdžia. „Norėtųsi, kad savivaldybė ne tik spręstų klausimus kabinetuose, bet ir atvyktų į vietą, susitiktų su mumis, su kaimynais, ieškotų sprendimų. Kol kas tokio dialogo labai trūksta“, – sakė ji.
Bendruomenės atstovė taip pat mano, kad teritorijos infrastruktūrą būtų galima pagerinti ir kitomis priemonėmis.
„Ne visi į mečetę atvyksta automobiliais – nemažai žmonių renkasi dviračius. Būtų galima įrengti dviračių stovus ar kitą reikalingą infrastruktūrą. Tai padėtų mažinti automobilių srautus“, – svarstė pašnekovė.
Ji pabrėžė, kad Kauno mečetės bendruomenė visada stengėsi laikytis taisyklių ir prisidėti prie tvarkingos aplinkos kūrimo.
„Esu šios bendruomenės narė nuo dvylikos metų, todėl puikiai žinau jos istoriją ir visus su ja susijusius procesus. Mūsų tikslas – gyventi taikiai su kaimynais ir rasti sprendimų, kurie būtų naudingi visoms pusėms“, – sakė Kauno musulmonų bendruomenės atstovė.
Bėdų neįžvelgia
Kauno policijos atstovai „Kauno dienai“ teigė, kad Kauno mečetės prieigos neišsiskiria nei avaringumu, nei parkavimo pažeidimais.
„Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai eismo priežiūrą organizuoja atsižvelgdami į avaringumo analizę, gaunamus gyventojų pranešimus, nustatomas eismo saugumo problemas ir kitą turimą informaciją. Kontrolės priemonės vykdomos visoje Kauno miesto teritorijoje, atsižvelgiant į eismo saugumo situaciją ir nustatomus prioritetus.
Šiuo metu policijos turimi duomenys nesudaro pagrindo teigti, kad aplinkinėse gatvėse prie mečetės dėl transporto priemonių statymo būtų gaunama reikšmingai daugiau gyventojų skundų nei kitose Kauno miesto vietose“, – teigė policijos atstovai.
Jie paminėjo, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai skundų dėl užstatytų įvažiavimų šioje teritorijoje nėra gavę, ir pabrėžė, kad teritoriją aptarnaujančio policijos komisariato pareigūnai „taip pat neišskiria šios teritorijos, kaip tos vietos, kur skundų sulauktų daugiau“. Administracinių nusižengimų registro duomenimis, šiemet iki liepos 22 d. aplinkinėse gatvėse prie mečetės pareigūnai yra užfiksavę 43 transporto priemonių stovėjimo būdo reikalavimų pažeidimus.
„Taip pat pažymime, kad policijos turimi duomenys nerodo, jog minėtoje teritorijoje būtų fiksuojamas padidėjęs eismo įvykių skaičius ar avaringumas, palyginti su kitomis analogiško eismo intensyvumo Kauno miesto vietomis“, – nurodyta komentare.
Komentaras
Saulius Rimas
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas
Taip, Kauno miesto savivaldybės administracija yra gavusi prašymą dėl tvoros, minėtos automobilių stovėjimo aikštelės ir inžinerinio statinio – įvažos – įrengimo ir takų dangos keitimo Totorių g. 6, Kaune, teritorijoje, kurioje yra Kauno mečetė.
Įvertinus pateiktus projektinius sprendinius nustatyta, kad teritorija patenka į valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Kauno mečetės, taip pat Kauno senųjų kapinių, vadinamų Karmelitų kapinėmis, komplekso ir Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu, – teritorijas. Atsižvelgiant į teritorijos statusą ir taikomus paveldosaugos reikalavimus, Savivaldybės administracija 2026 m. liepos 24 d. informavo bendruomenę, kad šiuo metu negali pritarti planuojamiems sprendiniams – tvoros, automobilių stovėjimo aikštelės, įvažos įrengimui ir takų dangos keitimui neveikiančių kapinių teritorijoje.
Sprendimas priimtas įvertinus tai, kad po patikslintų Kauno mečetės vertingųjų savybių ir paveldosaugos reikalavimų pakeitimų reikalingas papildomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išaiškinimas, ar numatyti sprendiniai nepažeidžia šiuo metu galiojančių paveldosaugos nuostatų.
Savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius informacijos ar oficialių gyventojų ir policijos kreipimųsi dėl automobilių statymo problemų prie Kauno mečetės nėra gavęs.
(be temos)
(be temos)
(be temos)