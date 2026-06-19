„Metruna“ plečia paslaugų prieinamumą: Kaune metalo laužą bus galima priduoti ir šeštadieniais

Iki šiol atvežti metalo laužą buvo galima tik darbo dienomis, tačiau dirbantiems kauniečiams tai ne visada buvo patogu. Naujasis darbo laikas leis gyventojams lengviau planuoti savaitgalį ir greičiau atsikratyti sukauptų atliekų.
„Nuolat sulaukdavome klausimų, ar būtų galima priduoti metalą savaitgalį. Žmonės tvarko sodybas, garažus ar kiemą būtent laisvadieniais, todėl kaupti metalo laužą ir laukti pirmadienio tiesiog nepatogu. Prisitaikėme prie šio poreikio, kad gyventojai aikštelę pasiektų jiems patogiausiu metu“, – teigė įmonės atstovai.
„Polimeta“ priminė, kad priduodami senus įrenginius ar kitas metalines konstrukcijas gyventojai ne tik užsidirba pinigų, bet ir saugo aplinką, o atiduotas metalas būna perdirbamas ir virsta nauja produkcija.
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