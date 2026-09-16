Miesto dovana: policijai perduoti du nauji motociklai

Kaip pranešė Kauno miesto savivaldybė, sprendimas priimtas atsižvelgus į pareigūnų prašymą ir šiltuoju metų laiku padidėjusį pranešimų kiekį apie gatvėse transporto priemonių keliamą triukšmą.
„Kauniečių saugumas – bendras reikalas. Gaila, kad užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros neleido perduoti pareigūnams motociklų anksčiau, kada buvo šiltesnis metų laikas. Bet kokiu atveju, tai yra naujos transporto priemonės su visa naujausia įranga, kuri, tikime, bus maksimaliai išnaudota patruliuojant ir prižiūrint chuliganiškai vairuojančius“, – teigia Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Neabejojama, kad naujieji motociklai taip pat padės pareigūnams užtikrinti operatyvesnį reagavimą į teisės pažeidimus, veiksmingesnį patruliavimą bei aukštesnį viešosios tvarkos ir eismo saugumo lygį.
Lygiagrečiai tikimasi sumažinti motociklų ir mopedų vairuotojų daromų Kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičių.
„Kiekviena priemonė, kuri leidžia pareigūnams greičiau ir efektyviau pasiekti eismo dalyvius, yra investicija į saugesnes Kauno gatves. Šie motociklai suteiks mūsų pareigūnams daugiau mobilumo, ypač intensyvaus eismo metu, ir leis dar lanksčiau reaguoti į situaciją kelyje. Dėkojame Kauno miestui už pasitikėjimą ir partnerystę. Mūsų bendras tikslas yra vienas – kad Kauno gatvėse būtų saugiau“, – sako Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus viršininkas Vigintas Lukošius.
Kauno savivaldybės ir VPK bendradarbiavimas tęsiasi ne pirmus metus. Kiek anksčiau miestas pareigūnams perdavė šešis elektrinius paspirtukus su šalmais, taip pat triukšmo matavimo prietaisą ir bepilotį orlaivį su termovizorine kamera.
Atsižvelgiant į poreikį, kitąmet policijai planuojama perduoti daugiau triukšmo prevencijai skirtų priemonių.
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