Mirė gydytojas, profesorius emeritas Alvydas Laiškonis

Apie A. Laiškonio mirtį sekmadienį pranešė LSMU Medicinos fakultetas.
Užuojautą dėl A. Laiškonio mirties sekmadienį pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda.
„Profesorius buvo neeilinis savo srities profesionalas, plėtojęs infekcinių ligų mokslinius tyrimus, aktyviai skelbęs mokslu grįstą informaciją infekcijų protrūkių metu, skatinęs jaunąją medikų kartą domėtis infekcinių ligų diagnostika, gydymu ir prevencija. Profesorius ilgam išliks atmintyje kaip puikus medikas, gerbiamas mokytojas, kolega ir didelės erudicijos bei atsakomybės žmogus“, – rašoma prezidento užuojautoje.
Gydytojas 1938 metais gimė Panevėžyje, 1956–1962 metais studijavo Kauno medicinos institute.
A. Laiškonis 1962–1968 metais dirbo Panevėžio rajono Naujamiesčio ligoninėje, nuo 1967-ųjų dėstė Kauno medicinos universitete, nuo 1991 buvo Infekcinių ligų klinikos vadovas.
2001-aisiais jam suteiktas profesoriaus vardas, nuo 2024 metų – profesoriaus emerito.
Nuo 1992-ųjų A. Laiškonis buvo Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis infektologas.
Profesoriaus mokslinių tyrimų sritys – infekcinių ligų epidemiologija, klinika, diagnostika, profilaktika, ŽIV infekcija.
A. Laiškonis paskelbė daugiau kaip 470 mokslinių straipsnių, daugelio tarptautinių ir Lietuvos žurnalų redakcinių kolegijų narys.
2004 metais apdovanotas Gedimino ordino Karininko kryžiumi, 2005-aisiais – Prancūzijos Akademinių palmių ordinu.
A. Laiškonis bus laidojamas trečiadienį Kaune, Romainių kapinėse.
Naujausi komentarai