Mirusios kaimynės skolas už elektrą gavo visas namas

Kaunietis Juozas jau kelis mėnesius vietoje ramybės gyvena kaip skambučių centro darbuotojas – bando išsiaiškinti, kodėl staiga tapo skolininku už elektrą, nors visada sąžiningai mokėjo.
„Atėjo skolos, pasiskaitėme ir nežinome, už ką“, – teigė gyventojas.
Paaiškėjo, kad skolos raštus gavo visi bendrabučio butai. Už prieš septynerius metus mirusią kaimynę paskaičiuota beveik 8 tūkst. eurų skola, padalinta visiems pagal butų plotą.
Ant kitų žmonių pakabinti skolas – nenormalu.
„Jeigu jums reikėtų už kaimyną susimokėti, o tas kaimynas septynerius metus miręs, kaip vertintumėte, taip ir mums“, – kalbėjo namo gyventoja Aldona.
„Ant kitų žmonių pakabinti skolas – nenormalu, mokame savo mokesčius, viską sumokame, o dabar nenormalu čia“, – šnekėjo namo gyventojas Evaldas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Po kaimynės mirties butas atiteko Turto bankui. Metus buvo laukiama artimųjų, o kai būstas perėjo valstybei, gyventojai netruko sulaukti skolos raštų.
„Dėl vienos iš butui priskirtos skolos į teismą buvo kreipęsis ieškovas, nurodydamas daugiau nei 7 tūkst. eurų skolą. Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo, pastato administratorius, atliko perskaičiavimą, po kurio skolos suma siekė apie 96 eurus. Šią skolą Turto bankas padengė. Valstybės paveldėtas turtas bus ruošiamas pardavimui viešajame aukcione, o iš aukciono surinktos lėšos bus pervedamos į valstybės biudžetą“, – nurodė Turto bankas.
Bendrabutyje – vienas skaitiklis, todėl skola padalinta visiems. Vieniems – 70 eurų, kitiems, priklausomai nuo buto dydžio, – ir keli šimtai.
„Yra 300 eurų moka, išdalinta, visas aukštas, iš viso tūkstančiai turbūt“, – teigė Evaldas.
„Tiems, kas turi du didesnius kambarius, išeina apie 150 nepagrįstų pinigų“, – sakė Aldona.
Namo administratorius sako – tokios istorijos bendrabučiuose su vienu skaitikliu pasitaiko.
„Nepaisant to, kad žmonės butuose įsistatę kontrolinius skaitiklius, tiekėjas galutinę sąskaitą išrašo pagal galutinį skaitiklį. Jeigu pusė namo deklaruoja sąžiningai, pusė nedeklaruoja, tai skirtumas išdalinamas visiems namo gyventojams“, – šnekėjo „Mano būsto“ atstovas Paulius Ugianskis.
Tokia tvarka galioja nuo 2010 metų.
„Metodika patvirtinta Vyriausybės, tai tvarka, kuri galioja ne vieną dešimtmetį. Tokio tipo objektuose suma pinigų, kuri surenkama, jeigu neatitinka skaitiklio parodymų, išdalinama visiems gyventojams“, – aiškino P. Ugianskis.
Maža to, kad reikalaujama padengti mirusio kaimyno skolą – gyventojams dar grasinta atjungti elektrą.
„Sulaukėme – elektrą atjungsime, viską. Parašė, kiek kainuos atjungimas, pajungimas, tokią informaciją gavome“, – teigė namo gyventojas Juozas Rimskis.
Pusė namo skolą jau sumokėjo, kita – ne. „Ignitis“ tikina: situaciją aiškinasi, elektros neatjungs, o jei paaiškės, kad mokėti nereikėjo – pinigus grąžins.
„Vos tik gavome raštą iš Seimo nario, supratome, kad situacija nevienareikšmiška. Pasižymėjome, kad kol situacija nėra aiški, tol nevykdome jokio išieškojimo, nieko nebus, kol neapmokės sąskaitos“, – nurodė „Ignitis“ atstovė Laura Beganskienė.
Gyventojai pasakoja – mirusiųjų skolos čia ne naujiena. Kaimynas mirė prieš ketverius metus, o laiškai su jo vardu vis dar gula prie durų. Baiminasi, ar vėl neteks mokėti visiems.
Kad išvengtų tokių situacijų, kiekvienas butas turėtų turėti atskirą skaitiklį. Kodėl šie žmonės to nedaro – neaišku. Sako, kad, jei ne svetimos skolos, taip pigiau.
Naujausi komentarai