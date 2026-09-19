Mokiniai dalyvaus sporto ir meno šventėje „Adamkiada“, skirtoje Valdo Adamkaus 100-mečiui

Šiųmetė „Adamkiada“ skiriama artėjančiam prezidento Valdo Adamkaus 100-ajam jubiliejui. Planuojama, kad jis dalyvaus renginio atidaryme ir pasakys sveikinimo kalbą.
Organizatorių teigimu, prezidento asmeninis dėmesys jaunimui ir aktyviam gyvenimo būdui kiekvienais metais suteikia renginiui ypatingą dvasią, įkvėpdamas moksleivius siekti aukštumų tiek moksle, tiek sporte ar mene.
Šventės metu moksleiviai varžysis sporto rungtyse mišriose komandose, dalyvaus dailės plenere „Laiškas Prezidentui“ ir dainų festivalyje „Šimtmečio karta: dainuojame Lietuvai“, išbandys jėgas pramoginėse atrakcijose bei loterijoje.
Renginyje taip pat pasirodys Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras „Svajonė“ ir atlikėjas Linas Adomaitis.
„Adamkiados“ organizatorių teigimu, renginys tęsia tradiciją, kurią anksčiau puoselėjo Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas. Jis ilgus metus rėmė mokinius, mokytojus ir švietimo įstaigas iš Lietuvos regionų.
Organizatoriai teigia, kad šventės tikslas – suburti skirtingų Lietuvos regionų moksleivius, sudaryti jiems galimybę varžytis sporto ir meno rungtyse bei susipažinti su bendraamžiais.
„Adamkiadą“ organizuoja Alytaus rajono Butrimonių gimnazija ir VDU.
Naujausi komentarai