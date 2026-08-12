Mokslo metų startas Kaune: krepšinio pramogos, protmūšis ir įspūdingas koncertas

Čia jų lauks krepšinio azartas, įspūdingi eksperimentai, protmūšis ir muzika. Su jaunimu susitiks Kauno „Žalgirio“ žaidėjas, scenoje pasirodys N2 mokslininkų komanda ir Paulius Ambrazevičius, o vakarą lydės BIELSKIO su grupe, Luko Pilkausko bei „Beisoul & Einius“ koncertai.
Norime, kad augančiame mieste vaikai turėtų geriausias sąlygas mokytis, augti ir tobulėti.
„Kaunas ne vienerius metus lyderiauja švietimo srityje ir kartelės nuleisti neketiname. Nuolat investuojame į mokyklas ir darželius, jų aplinką, ugdymo kokybę. Atnaujiname esamas įstaigas, statome naujas. Norime, kad augančiame mieste vaikai turėtų geriausias sąlygas mokytis, augti ir tobulėti. O Rugsėjo 1-ąją, prieš prasidedant rimtiems darbams, galima ir pašvęsti. Linkiu sėkmingų mokslo metų ir geros šventės“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Krepšinio azartas Nemuno saloje
Po šventinių rytų mokyklose veiksmas persikels į Nemuno salą. Nuo 14 val. čia prasidės aktyvi popietė, kurios centre – krepšinis. Taikliausieji galės išbandyti ranką (L)Klasiškiausio metimo konkurse, o „Karavano“ žaidimas kvies ne tik stebėti, bet ir patiems žengti į aikštelę. Visą popietę vyksiančias kovas vainikuos didysis žaidimo finalas.
Krepšinio gerbėjų lauks ir susitikimas su vienu iš Kauno „Žalgirio“ komandos narių. Šįkart pokalbis suksis ne apie rungtynių rezultatus ar artėjantį sezoną. Krepšininkas prisimins savo mokyklos laikus ir pasidalins patarimais su jaunimu.
Sportišką popietę papildys muzika. Pirmasis scenoje pasirodys Rokas Grajauskas su „Jama Freestyle“, o po didžiojo „Karavano“ finalo prasidės koncertinė vakaro dalis. Ją atidarys BIELSKIS su grupe, prie pulto stos DJ Lancevic, o 20.30 val. Nemuno saloje nuskambės pagrindinis vakaro koncertas – „Beisoul & Einius“.
Viso renginio metu čia veiks poilsio ir maisto vagonėlių zonos. Tad tarp krepšinio rungčių ir koncertų bus galima atsikvėpti, užkąsti ar tiesiog pabūti su draugais.
Mokslo saloje – eksperimentai ir protų kovos
Kol Nemuno saloje kamuoliai skros krepšinio lankus, čia pat esančioje Mokslo saloje netrūks eksperimentų ir iššūkių protui. Jos amfiteatre nuo 14 val. profesionalių mokslininkų fizikų komanda N2 surengs įspūdingą mokslo šou.
Vėliau visi galės pasinerti į protų kovą. Paulius Ambrazevičius pakvies į protmūšį, kuriame pravers žinios, greita reakcija ir komandinis darbas. Mokslo salos šventinę programą užbaigs Luko Pilkausko ir grupės koncertas.
Rugsėjo 1-ąją daugiau progų patyrinėti suteiks ir pati Mokslo sala. Šventinę dieną bus taikoma 20 proc. nuolaida bilietams į ilgalaikę ekspoziciją „ŽMOGUS. GAMTA. MAŠINA.“, planetariumą ir STEAM laboratorijas.
Nuo pirmojo skambučio mokyklose iki vakaro koncertų saloje – Kaunas naujus mokslo metus pasitiks šventiškai. Rugsėjo 1-ąją belieka susitikti Nemuno ir Mokslo salose, o vadovėliai palauks iki rytojaus. Išsami šventės programa – kaunas.lt.
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