NATO naikintuvai sunaikino droną Kaišiadorių rajone

Bepilotis numuštas ties Pratkūnų kaimu.
Į įvykio vietą nuvyko Karo policijos, policijos bei kitų tarnybų pareigūnai.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT radijui sakė, kad dronas į Lietuvą tikriausiai atskrido iš Baltarusijos. Iš pradžių pranešimas apie galimą oro pavojų buvo paskelbtas Vilniaus mieste ir rajone, Trakų bei Elektrėnų rajonuose, o dronui skrendant toliau – ir Kauno apskrityje.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą.
Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
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