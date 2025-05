Naujas daugiabučių renovacijos kvietimas įsibėgėja: gyventojai aktyviai teikia paraiškas ir planuoja

Pirmaujantis pagal pateiktų paraiškų skaičių yra Vilnius. Toliau – Kauno miestas, Kauno miesto rajonas, Telšiai, Ukmergė, Jonava, Birštono ir Klaipėdos rajonai.

Aktyvumas pastebimas ir investicijų planų rengimo etape – šiuo metu jie rengiami net 537 daugiabučiams visoje šalyje. Daugiausia jų – Vilniuje ir Kauno regione.

„Kvietime įsigaliojus jo pakeitimams jau gali dalyvauti ir kultūros paveldo teritorijose esantys daugiabučiai. Nors jiems taikomi specifiniai reikalavimai dėl langų, fasadų ar stogų išsaugojimo, padidinti fiksuoti įkainiai leidžia efektyviau pasinaudoti valstybės parama“, – teigė Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų modernizavimo departamento direktorė Gintarė Burbienė.

Tvarumas – vis aktualesnis prioritetas

Gyventojai vis labiau domisi aplinkai draugiškais sprendimais – didžioji dalis pateiktų paraiškų numato atsinaujinančiosios energijos priemonių diegimą. Tarp jų – saulės elektrinės, kolektoriai ir šilumos siurbliai.

Kvietime taip pat siūloma naudoti inovatyvų skydinės renovacijos metodą, leidžiantį darbams vykti bet kuriuo metų laiku, dėl to gerokai sutrumpėja viso proceso trukmė. Be to, skydai gaminami iš medžiagų, kurių sudėtyje yra mažiausiai 15 proc. atsinaujinančiųjų organinių išteklių.

„Valstybės parama gali būti skirta ne tik šilumos sistemoms ar fasadams atnaujinti, bet ir balkonams praplėsti, slėptuvėms rūsiuose įrengti, dviračių saugykloms ar elektromobilių įkrovimo stotelėms pastatyti“, – teigė G. Burbienė. Bendra šiai programai skirta suma siekia 165 mln. eurų, ją skyrė Europos investicijų bankas iš Modernizavimo fondo.

Renovuotų daugiabučių skaičius augo apie 30 proc.

Svarbu paminėti, kad 2025 m. pirmąjį ketvirtį užbaigta 90 daugiabučių renovacijų, o nuo metų pradžios – jau 96. Tai reikšmingas šuolis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo baigti 62 projektai. Renovacijos lyderis išlieka Vilnius, atnaujinęs vienuolika namų, Kaunas ir Jonava atnaujino po devynis, Mažeikiai – penkis, Elektrėnai – keturis, o Klaipėda, Palanga ir Šiauliai – po tris.

Pasak APVA Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovės Aušros Bartkevičienės, spartesnį tempą lemia nuoseklus procesų tobulinimas – nuo paraiškų administravimo iki pirkimų vertinimo. Prisideda administratorių aktyvumas ir tai, kad šiemet baigiami kai kurie pernai pradėti, bet dėl objektyvių priežasčių nebaigti projektai.

Jeigu vis dar kyla klausimų ar abejonių, trūksta informacijos, išsamiai apie renovaciją galima pasiskaityti interaktyviame Renovacijos vadove būsto savininkams, kurį rasite modernizuok.apva.lt, arba pasikonsultuoti tel. +370 614 99 699.

Paraiškas gyventojų atstovai gali teikti iki spalio 1 d. Jei prašymų suma viršys kvietimui skirtą biudžetą, likusios paraiškos bus įtrauktos į rezervinį sąrašą. Paraiškos teikiamos per APVA informacinę sistemą APVIS.

Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.