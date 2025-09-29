Naujose patalpose įsikūrusi HI-LABS žengia į naują kokybę

Renginio organizatoriai atidarymo iškilmėms pasirinko žalią spalvą, kuri reiškia augimą, atsinaujinimą ir darną.
HI-LABS generalinė direktorė Lolita Bareikienė tvirtino, kad jos vadovaujamas kolektyvas pasiryžęs kurti dar efektyvesnius gaminius: ploviklius, valiklius, muilus, dezinfekcijos priemones. „Siekiame gaminti produktus be sintetinių dažiklių, kvėpiklių, alergiją keliančių medžiagų, kad būtų kuo mažesnis poveikis žmogui ir gamtai“, – pabrėžė verslininkė. Įmonės kolektyvas turi viziją dar labiau modernizuoti gamybą ir tvirčiau žengti į tarptautines rinkas.
Kauno rajono vicemeras Antanas Nesteckis pasidžiaugė, kad HI-LABS yra atvira bendruomenei ir eina žaliojo kurso keliu. „Savivaldybė irgi daug investuoja į parkų, skverų ir kitų žaliųjų zonų kūrimą, nes tai svarbu gyvenimo kokybei“, – sakė vicemeras.
Neveronių seniūnė Aldona Petkevičienė gyrė HI-LABS vadovus už puikią komunikaciją su vietos bendruomene.
Įmonės istorija prasidėjo 1952 m., įkūrus Kauno buitinės chemijos dirbinių gamyklą, vėliau pavadintą „Higėja“. 2024 m. bendrovė dar kartą reorganizuota ir pakeitė pavadinimą į HI-LABS. Bene žinomiausias jos produktas „Kurmis“ – priemonė, padedanti išvalyti užsikimšusius nuotekų vamzdžius.
Įmonė taip pat gamina buitines ir profesionalias valymo, dezinfekcijos priemones pieno ūkiams, maisto pramonei, skalbykloms, viešbučiams, restoranams, gydymo įstaigoms. „Įgytas BRC sertifikatas patvirtina, kad kokybė yra neatsiejama mūsų veiklos dalis. Naujos išpilstymo linijos leido atnaujinti produktų pakuotes, kurios dabar yra patogesnės ir saugesnės naudoti“, – tvirtino HI-LABS marketingo vadybininkė Judita Majauskienė.
Ypatingas dėmesys skiriamas pieno ūkiams – vystomi nauji efektyvūs produktai galvijų higienos priežiūrai, teikiama mobiliosios laboratorijos paslauga, organizuojami mokymai partneriams ir ūkių atstovams. HI-LABS turi mokslinių tyrimų laboratoriją – vietą, kurioje gimsta idėjos ir inovacijos.
