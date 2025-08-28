Nedidelė gatvelė – didelis vietinių galvos skausmas

Į „Kauno dienos“ redakciją kreipėsi ponia Vida, gyvenanti Baltijos gatvėje. Moteris pasakojo, kad maždaug 100 m gatvelė, einanti tarp Baltijos g. 72 ir 74 namų, palikta likimo valiai, o duobės vis gilėja ir platėja.
„Kreipėmės ir į Šilainių seniūniją, ir į Kauno miesto savivaldybę, bet buvo pasakyta, kad į planus neįtraukta ir greitu metu nenumatyta įtraukti, todėl gatvelė nebus tvarkoma. Keista tai, kad gatvelė palikta neremontuota, nors prie abiejų Baltijos gatvės namų ką tik naujai sutvarkė šaligatvius.
Be to, visai šalia, ties 70-uoju namu, užpernai buvo išlygintas visai analogiškas keliukas, šiemet baigia asfaltuoti šalia Baltijos g. 82-ojo namo, o mūsų tarpinis keliukas paliktas likimo valiai. Labai graudu, kad turime per duobes važinėti, laužyti automobilius, nes čia duobės jau tokios giluminės“, – skundėsi ponia Vida.
Mieste prioritetas teikiamas remontuoti gatves ir pravažiavimo kelius. Jūsų minima vieta – kiemo teritorijoje.
Kauno miesto savivaldybės specialistai dienraščiui patvirtino, kad kol kas minėta gatvelė Baltijos gatvėje už miesto lėšas tvarkoma nebus ir patarė dalyvauti programose, kuriose prie remonto darbų iš dalies gali prisidėti patys gyventojai, tada likusi dalis padengiama biudžeto pinigais.
„Gyventojai, norintys savo daugiabučių kiemuose atnaujinti įvažas, takus, įsirengti patogias automobilių stovėjimo aikšteles ar kitus patogumus, raginami dalyvauti programose „(R)evoliucija“ arba „Svajonių kiemas“. Miestas per šias programas finansiškai prisideda prie realių darbų įgyvendinimo“, – komentavo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė.
