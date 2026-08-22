Neramumai neaplenkė ir Kauno: vaizdo įraše – per plauką nuo baisios nelaimės

Miestiečiai socialiniuose tinkluose ėmė dalintis, kurios gatvės Kauno apylinkėse nepravažiuojamos.
Kelią Kaunas–Prienai, ties Ilgakiemiu, nuklojo medžių šakos, tačiau, panašu, kad patys vairuotojai nusprendė paimti vadžias į savo rankas ir nuo gatvės patraukti šakas.
Kelias sunkiai pravažiuojamas ir Kulautuvos kryžkelėje.
Taip pat ir kelias Šakiai–Kaunas.
Kuriam laikui nepravažiuojama bus ir Aukštaičių gatvė Kauno mieste.
Panaši situacija ir Aukštutinių Kaniūkų gatvėje, link Raudondvario plento.
Nepravažiuojama ir Basanavičiaus alėja, ties Mateikos gatve.
Taip pat ir Radvilėnų plentas.
Vėjas nusiaubė ir Kalniečių gatvę. „Kauno dienos“ skaitytojas dalijosi vaizdais iš jos.
Skaitytojo vaizdo įrašas.
Apie nuvirtusius medžius kauniečiai pranešė dar ir Vydūno alėjoje, Ašigalio gatvėje, Parodos kalnu irgi patariama nevykti.
Medis virto ir pačiame miesto centre – Rotušės aikštėje.
Vokiečių gatvėje jau darbavosi ugniagesiai.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Draugystės parkas po audros atrodė taip.
Nors meteorologai dar prieš audrą patarė nepalikti automobilių prie aukštų medžių, tokių nelaimių išvengti vis tiek nepavyko.
V. Krėvės prospekte medis krito ant visai šalimais pastatytų mašinų.
O štai vienai Eigulių gyventojai pavyko užfiksuoti, kaip vėjo palaužta krenta medžio viršūnė. Incidentas galėjo pasibaigti liūdnai, mat visai šalia ėjo žmogus, tačiau, laimei, susidūrimo išvengė.
Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas.
Audra suplėšė ir plevėsuojančią Lietuvos trispalvę.
„Štai kas liko iš Lietuvos vėliavos Kaune ant Pelėdų kalno“, – pranešė skaitytojas.
Kaune vėjas plėšė ir pastatų stogus. Vieną tokį incidentą Savanorių prospekte pavyko užfiksuoti vaizdo kameromis.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Aleksote situacija panaši. Čia stichija irgi nuplėšė stogą.
Jonavos gatvėje esantis prekybos centras „Senukai“ irgi patyrė panašius nusotolius.
„Pažiūrėkite, kaip prekybos centro „Senukai“ stogą viesulas nunešė! Viską mačiau pro langą nuo pat pradžių...“ – teigė gyventojas.
Tiesa, verta pažymėti, kad meteorologai apie praūžusius viesulus Kaune dar nepranešė.
Remiantis preliminariais Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, stipriausi vėjo gūsiai šiandien buvo užfiksuoti Ventės rage ir Nidoje prie jūros (24 m aukštyje) – iki 33 m/s. Tuo tarpu Klaipėdos uoste (24 m aukštyje) užfiksuotas iki 32 m/s stiprumo vėjas, Šilutėje – iki 28 m/s, Kaune ir Kybartuose (Vilkaviškio rajone) – iki 26 m/s, Lazdijuose – iki 24 m/s, o Šventojoje – iki 24 m/s.
Anot Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (VPGT), šeštadienį Lietuvą užklupusios audros mastas – išskirtinis. Ugniagesių teigimu, šios audros padariniai bus bene didžiausi per pastaruosius du dešimtmečius.
Daugiausia darbo ugniagesiai gelbėtojai turi Kauno apskrityje – čia registruoti 323 įvykiai.
Be to, dėl oro sąlygų nulemtų sutrikimų šeštadienį elektros šalyje neturi apie 240 tūkst. gyventojų.
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