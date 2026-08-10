Neveronių bendruomeniškumas virsta unikaliomis tradicijomis, o istoriją rašo nūdienos herojai

Tarpukario trijulė
Neveronių pavadinimą istoriniai šaltiniai pirmą kartą mini 1744 m., o vietovės pavadinimas kildinamas iš bajorų Neverovičių pavardės, aptinkamos XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės sąrašuose. Atkūrus Lietuvos valstybę, 1923 m. buvo du kaimai – Senieji Neveronys ir Naujieji Neveronys. Šias dvi Neveronių dalis skiria Kauno–Vilniaus geležinkelis.
Neveronys yra palyginti jauna ir auganti Kauno rajono gyvenvietė, kurios istorija labiau siejama su gyventojų kėlimusi iš Kauno marių užlieto Vieškūnų kaimo, pramonės plėtra ar geležinkelio mazgu. Dėl šios priežasties seniūnija neturi gilių, šimtmečius siekiančių tradicijų ir garsių istorinių asmenybių. Vietos atmintyje ir bendruomenės gyvenime ryškų pėdsaką paliko tarpukario švietimo ir visuomenės veikėjai: Jonas Jankauskas, Zigmas Apanavičius ir Antanas Biliūnas.
Pažaislio valsčiaus viršaitis J. Jankauskas 1927 m. Senuosiuose Neveronyse savo paties statytame name įkūrė pirmąją pradinę Neveronių mokyklą, taip padėdamas pamatą krašto raštingumui ir švietimui.
1934 m. mokykla buvo perkelta į Zigmo Apanavičiaus, Nepriklausomos Lietuvos šaulio, namą Naujuosiuose Neveronyse. Čia mokytojavo Antanas Biliūnas, rašytojo Jono Biliūno giminaitis. Vietos gyventojų prisiminimuose A. Biliūnas išliko kaip griežtas ir reiklus mokytojas, kartu mėgęs žaisti su mokiniais, ypač žiemą sniego gniūžtėmis.
Kas sieja su Neveronimis
Nūdienoje šiuos tarpukario veikėjus žino tik Neveronių gyventojai. Vaistažolininkas Marius Lasinskas dabar garsus ne tik Kauno rajone, bet ir Lietuvoje, o motociklų sporto lenktynininkas Arūnas Gelažninkas žinomas pasaulyje.
Neveronys yra M. Lasinsko tėčio gimtinė. „Prieš daugiau kaip 30 metų pabėgome iš Kauno, tėveliai čia pasistatė namą, o prieš kurį laiką – ir aš. Visi gyvename ant tos pačios žemelės, turime savo šaknis. Telpame 1 ha, net ir seneliai iš mamos pusės“, – „Kauno dienai“ yra pasakojęs M. Lasinskas.
A. Gelažninkas gimė, augo ir mokėsi Neveronyse. Dabar jis su žmona Emilija gyvena ir verslą vysto Dubajuje (Jungtiniuose Arabų Emyratuose). Dykumoje jie įkūrė ralio mokyklą „AG Dakar School“, kurioje žmones moko važiuoti motociklais ir bagiais. Šaltuoju metų laiku Gelažninkai nuolat būna ten, tačiau šiltuoju periodu ar lenktynių sezono metu grįžta į Europą ir Lietuvą, apsilanko ir Arūno gimtinėje.
Kuo garsėja
Svarbiausi profesionalaus motociklų sporto ir lenktynininko A. Gelažninko pasiekimai yra susiję su istorinėmis pergalėmis Dakaro ralyje ir ilgamečiu dominavimu šalies bei tarptautinėse motokroso trasose. Jau 2019 m. lenktynininkas savo pirmajame Dakare užėmė aukštą 24-ą vietą bendroje įskaitoje ir ketvirtą vietą naujokų (rookie) klasėje.
Jis yra pirmasis lietuvis, įsirašęs į Dakaro istoriją: dukart – 2021 ir 2022 m. – tapo Dakaro „vienišių“ klasės čempionu, laimėjęs pirmąsias vietas itin sudėtingoje „Original by Motul“ įskaitoje. Šioje klasėje sportininkai lenktyniauja be jokios mechanikų pagalbos, o motociklus po sunkių etapų privalo remontuoti patys.
2024 m. A. Gelažninkas į Dakarą grįžo kaip motobagių klasės šturmanas ir asistavo savo žmonai E. Gelažninkienei.
M. Lasinskas yra vienas žinomiausių šiuolaikinių Lietuvos vaistininkų-žolininkų, biomedicinos mokslų daktaras, švietėjas, knygų autorius ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos dėstytojas. Jis išgarsėjo kaip natūralios medicinos ir fitoterapijos (gydymo augalais) populiarintojas, sugebantis suderinti gilias liaudies medicinos tradicijas su šiuolaikiniu mokslu.
Tai prasmingas pavyzdys, kaip bendruomeniškumas, kūrybingumas ir partnerystė gali virsti gražia tradicija, kuriančia vertę vaikams.
Didžiuojasi bendradarbiavimu
„Neveronių gimnazijos bendruomenė gali didžiuotis aktyviu bendradarbiavimu su savo krašto žmonėmis, kurie ne tik garsina Neveronis Lietuvoje ir pasaulyje, bet ir savo darbais prisideda prie gimnazijos gyvenimo. Vaistažolininkas M. Lasinskas ir motociklų sporto lenktynininkas A. Gelažninkas tapo neatsiejama bendruomenės iniciatyvų dalimi“, – patikino Neveronių gimnazijos direktorė Danguolė Marmienė.
Direktorė vardijo: M. Lasinskas dalyvauja gimnazijos renginiuose, veda edukacijas mokiniams ir mokytojams, dalijasi žiniomis apie vaistažoles, gamtos pažinimą ir sveiką gyvenseną. Jo įsitraukimas paskatino vieną gražiausių bendruomenės iniciatyvų – gimnazijos ir Neveronių bendruomenės centro kartu įgyvendintą vaistažolių lysvių projektą.
„Mokiniai augino vaistažoles, mokėsi jas pažinti ir atsakingai puoselėti. Šiuo metu, vykstant gimnazijos rekonstrukcijai, dalis lysvių perkeltos į kitą vietą, tačiau projektas išliko gyvas ir toliau tęsiamas“, – patikino D. Marmienė.
Iš šios iniciatyvos gimė ir išskirtinis bendruomenės simbolis – „Neveronių arbata“. „M. Lasinskas sukūrė dvi arbatos receptūras, o Neveronių bendruomenės centras inicijavo jų pramoninę gamybą. Šiandien „Neveronių arbata“ yra bendruomenės reprezentacinis produktas, o dalis už jos pardavimą gauto pelno skiriama konkurso „Mažieji gimnazijos talenčiukai“ priziniam fondui. Tai prasmingas pavyzdys, kaip bendruomeniškumas, kūrybingumas ir partnerystė gali virsti gražia tradicija, kuriančia vertę vaikams“, – tvirtino pašnekovė.
Direktorės žodžiais, A. Gelažninkas aktyviai dalyvaudavo gimnazijos sporto šventėse ir susitikimuose su mokiniais. Jo pasiekimai, atkaklumas ir nuoširdus bendravimas įkvepia vaikus drąsiai siekti savo tikslų, ugdo pasitikėjimą savimi ir stiprina sporto tradicijas gimnazijoje.
„Esu įsitikinusi, kad mokykla stipri tiek, kiek stipri ją supanti bendruomenė. Kai savo krašto žmonės dalijasi profesine patirtimi, idėjomis ir laiku, gimsta iniciatyvos, kurios tampa tradicijomis. Tokia partnerystė ugdo ne tik mokinių žinias ar gebėjimus – ji formuoja jų vertybes, pilietiškumą ir pasididžiavimą savo kraštu. Būtent dėl to bendruomenėje gyvenantys žmonės yra ne tik mūsų gimnazijos bičiuliai, bet ir svarbūs jos istorijos ir ateities kūrėjai“, – sakė D. Marmienė.
„Dažnai užsuku į savo mokyklą ir matau labai daug permainų į gerąją pusę. Kalbant apie naująjį stadioną, galima tik pasidžiaugti, kad dabar jauniems žmonėms sportinius tikslus bus įgyvendinti lengviau ir paprasčiau“, – 2019 m. rugsėjį, atidarant rekonstruotą Neveronių gimnazijos stadioną ir atnaujintą Krašto gatvę, „Kauno dienai“ sakė žinomas sportininkas, lenktynininkas, Dakaro ralio dalyvis. Tąkart atnaujintos gatvės kokybę išbandė baikeriai, o A. Gelažninkas demonstravo triukus motociklu.
Bendradarbiavimu džiaugėsi ir Neveronių seniūno pavaduotoja Rita Baltaduonienė. „Istorinių pergalių metais Neveronyse visi džiaugėmės, surengėme sutiktuves. Arūnas šiuo metu Lietuvoje nebegyvena, tačiau dalyvauja renginiuose, atvysta pas tėvus, yra matomas aplinkoje. Žinoma, dažnai dalyvauti bendruomenės renginiuose neturi galimybių, – kalbėjo R. Baltaduonienė. – Šiuo metu Arūno indėlis daugiausia yra netiesioginis: Neveronių vardo garsinimas Lietuvoje ir pasaulyje, pavyzdys jaunimui ir motociklų sporto populiarinimas ne tik Lietuvoje.“
Matyt, dėl didelio vaistažolininko užimtumo šiais metais nesigirdėjo apie stovyklas su M. Lasinsku. Tačiau Neveronių bibliotekos vyr. bibliotekininkė Gražina Grybienė patikino, kad žymaus kraštiečio vardas jose tikrai skambėjo.
„Neveronių vaikai linksmai leido laiką bibliotekoje. Kiekvieną dieną pagal numatytą programą vyko teminiai garsiniai skaitymai, kūrybinės edukacijos, žaidimai lauke ir bibliotekoje, viktorinos. Laikas prabėgo nepastebimai, nes turime ką veikti ir bibliotekoje, ir gamtoje. Stovyklėlę atidarėme Neveronių gyventojo M. Lasinsko knygelės „Vaistažolių pasakos vaikams“ skaitymais, aptarimu ir tikrų žolelių pažinimu“, – pasakojo G. Grybienė.
Rubrika „Bendruomenių diena" dienraštyje „Kauno diena“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 9 000 eurų.
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