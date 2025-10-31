Oficialu: Linkuvos gatvės įkalne jau rieda automobiliai

Nusileidimas iš Žemaičių pl. į Linkuvos g. užvertas buvo beveik visą pusmetį. Per tą laiką įkalnė buvo tvarkoma iš pagrindų. Atnaujintos požeminės komunikacijos, paklota nauja asfalto danga, atsirado papildoma eismo juosta, įrengta pėsčiųjų ir dviračių zona.
Kauno miesto savivaldybė atkreipia dėmesį, kad kaip ir prieš remontą kalno apačioje – Varnių ir Linkuvos g. sankirtoje – pirmumą vėl turės Linkuvos gatve važiuojančios transporto priemonės.
Automobilių eismas jau atidarytas, tačiau naujasis dviračių takas vis dar pasitinka ženklu „Dviračiu važiuoti draudžiama“.
Visuomeninis transportas čia važiuoti pradės nuo rytojaus, lapkričio 1 d.
Nuo savaitgalio vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį ir į pokyčius Baltijos g. bei Žemaičių pl. sankryžoje – dėl grąžinamos ankstesnės tvarkos keisis važiavimo kryptys eismo juostose.
Lygiagrečiai grąžinamos parkavimo vietos palei Šilainių polikliniką Žemaičių plente ir J. Grušo gatvėje ties nusukimu į Baltų prospektą.
Eismo tvarka nesikeis tik pačiame Baltų pr., tarp Juozo Grušo meno gimnazijos ir Rietavo g. viešojo transporto stotelių. Priėmus sprendimą neleisti parkuoti automobilių pirmoje juostoje, pastebimai pagerėjo eismo pralaidumas.
Keičiasi viešojo transporto maršrutai
Atnaujinus Milikonių įkalnę, nuo lapkričio 1 d. grąžinami ir ankstesni viešojo transporto maršrutai. 17-ojo, 23-iojo, 34-ojo, 35-ojo, 39-ojo, 40-ojo 54-ojo ir 57-ojo maršrutų autobusai važiuos įprastomis trasomis per sutvarkytą atkarpą Linkuvos g.
Tuo pačiu ties Šilainių poliklinika, greta prekybos centro „Iki“, nuo šeštadienio nelieka papildomo sustojimo išskirtinai 17 ir 40 autobusų maršrutams.
Daugiau informacijos apie viešojo transporto maršrutų pasikeitimus: stops.lt/kaunas/.
