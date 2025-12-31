Paaiškėjo, kurie didmiesčiai Naujųjų metų naktį leis fejerverkus

Sostinės savivaldybė jau šešerius metus fejerverkus yra iškeitusi į vaizdo projekcijų instaliaciją ir šviesų šou Katedros aikštėje.
„Sostinėje į Naujųjų metų pasitikimo šventę žvelgiame kūrybiškai, puoselėdami miesto vertybes ir rūpindamiesi vieni kitų sveikata, aplinka bei gyvūnų gerove. (...) Katedros aikštėje susiburia tūkstančiai žmonių, todėl neatsargiai naudojamos pirotechnikos priemonės gali sukelti labai skaudžias pasekmes. Vilniečių ir miesto svečių prašome būti sąmoningiems, nenaudoti fejerverkų ir taip palaikyti miesto tvarias tradicijas“, – sakė Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Šventinių fejerverkų neleis ir Šiaulių miesto savivaldybė. Kaip BNS teigė miesto meras Artūras Visockas, fejerverkų atsisakyta prieš kelerius metus, nes oro sąlygos juos leisti dažnai būdavo nepalankios.
„(Šiemet – BNS) fejerverkų masinių nebus, bus dūzgės, diskoteka. Tai labai pasiteisino, (pastaraisiais metais – BNS) buvo daug žmonių, buvo puiki atmosfera ir nebuvo kažkokių pavojų, kylančių iš tų dalykų. Tiesiog prašome žmonių su savo fejerverkais asmeniniais kuo toliau eiti nuo masinio susibūrimo vietų“, – teigė A. Visockas.
Fejerverkų atsisakiusi yra ir Panevėžio miesto savivaldybė. Pasak miesto komunikacijos skyriaus vedėjos Rūtos Karčiauskienės, tai padaryta dėl gyventojų saugumo ir gyvūnų gerovės.
„Sprendimas neorganizuoti fejerverkų priimamas nuosekliai ir ne vienerius metus, jau eilę metų. Motyvuojame ir gyventojų saugumu, gyvūnų gerove, aplinkos apsauga“, – BNS teigė R. Karčiauskienė.
Kaip BNS nurodė Kauno savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė, kauniečiai ir miesto svečiai naujųjų naktį laukiami Kauno Rotušės aikštėje, kurioje bus leidžiami fejerverkai, vyks muzikinis pasirodymas.
Vidurnaktį dangų nušvies naujametiniai fejerverkai, kuriuos į dangų leis patyrę pirotechnikai.
„Vidurnaktį dangų nušvies naujametiniai fejerverkai, kuriuos į dangų leis patyrę pirotechnikai. Laukia tikras vakarėlis po atviru dangumi. Muzikos ritmais pasirūpins žinomiausias šalies didžėjus Jovani. Ypatingą pasirodymą dovanos „Sway pole dance“ šokėjos“, – sakė A. Augonė.
Pasak jos, miestui fejerverkai kainuos 5 tūkst. eurų.
Savivaldybės atstovė ragino savarankiškai neleisti fejerverkų, tačiau priminė, kad norintys tą daryti turi laikytis saugumo reikalavimų.
„Naudoti tik F1, F2 ir F3 kategorijų pirotechniką, naudoti fejerverkus tik ant lygaus, kieto pagrindo, nelaikyti fejerverkų rankose ar kišenėse“, – aiškino ji.
Fejerverkus taip pat leis ir Klaipėda, tą darysianti jau antrus metus iš eilės. Anot savivaldybės komunikacijos skyriaus vedėjos Gintarės Butkienės, fejerverkams miestas atseikės taip pat apie 5 tūkst. eurų.
„Taip, antri metai iš eilės jau tai yra daroma. Sprendimas (leisti fejerverkus – BNS) buvo priimtas gyventojų prašymu. Jie yra leidžiami truputį kitokie – (...) brangesni, bet turi mažiau triukšmo“, – BNS nurodė G. Butkienė.
Aplinkos apsaugos agentūros teigimu, fejerverkai daro neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai, nes sprogdamos pirotechnikos priemonės ženkliai padidina triukšmo lygį, jų degimo produktai iškart pablogina vietos aplinkos oro kokybę, į aplinką išmetami sveikatai kenksmingi teršalai, tokie kaip kietosios dalelės, dujiniai teršalai, sunkieji metalai.
Pasak agentūros, dėl fejerverkų sprogdinimo padidėjusi kietųjų dalelių ir kitų teršalų koncentracija aplinkos ore yra ypač pavojinga vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms bei sergantiems širdies kraujagyslių ar kvėpavimo takų ir kitomis lėtinėmis ligomis. Dėl pirotechnikos priemonių keliamos aplinkos taršos bei triukšmo kenčia naminiai gyvūnai bei gyvoji gamta.
Naujausi komentarai