Pasaulį išvydo ypatingas kūdikis

„Kauno rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje užregistruotas jau 800-asis šių metų kūdikis – rugpjūčio 17 dieną gimęs Matas Baronas iš Garliavos. Žinia, kad jų mažylis tapo jubiliejiniu, itin nustebino tėvelius Simoną ir Edgarą.
Matas – antrasis vaikas šeimoje. Namuose jo laukė vyresnysis brolis Adas, kuriam tėvai, dar prieš gimstant mažyliui, daug pasakojo apie būsimą broliuką. Pasak Simonos, Adas naują šeimos narį priėmė labai gražiai, o pirmasis brolių susitikimas neapsiėjo ir be dovanėlių.
„Su antruoju vaiku viskas paprasčiau – galbūt jau mažiau tų „pirmų kartų“ ir baimės, nes su vyresniuoju nemažai visko esame praėję“, – pasakojo tėtis Edgaras.
Rinkdami vardą antrajam sūnui, tėvai, kaip ir pirmagimiui, ieškojo trumpo, stipraus ir vyriško vardo. Taip šeimoje atsirado Adas ir Matas.
Simona ir Edgaras patys kilę iš Kauno rajono, čia baigė mokslus ir savo gyvenimą kuria iki šiol. Pora pažįstama daugiau nei dešimtmetį, o susituokę yra šešerius metus. Simona dirba socialinėje srityje, Edgaras – gamybos sektoriuje.
„Nenorėtume niekur kitur keltis. Čia mūsų darbai, čia baigėme mokslus, geras susisiekimas, viskas netoli“, – apie gyvenimą Pakaunėje pasakojo šeima.
Pasveikinti pagausėjusios šeimos atvyko Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis.
„Džiaugiamės, kad Kauno rajoną savo namais renkasi jaunos šeimos ir čia augina vaikus. Linkiu Matui augti sveikam, o tėveliams – kuo daugiau ramių naktų, džiaugsmo ir gražių akimirkų kartu“, – sveikindamas šeimą sakė vicemeras.
A. Nesteckis šeimai įteikė tradiciškai dovanojamą kūdikio kraitelį ir kūdikio albumą, kuriame tėvai galės įamžinti svarbiausias Mato augimo akimirkas. Šeimai taip pat perduota Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro dovana – nemokamas vienos valandos plaukimas laivu „Zapyškis“, – teigiama įraše.
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