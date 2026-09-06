Pasibaisėjo tuo, ką rado konteineryje: išmetė kaip šiukšlę

Pakėlęs pakuotę vyras negalėjo patikėti savo akimis – iš jos iškrito negyvas šuo. Ridas, pats auginantis tris šunis, sako, kad joks augintinis nenusipelnė tokios gyvenimo pabaigos. Kaunietis negalėjo lavonėlio palikti konteineryje ir oriai jį palaidojo. Į šią situaciją sureagavo ir „Kauno švara“, kurios atstovė pabrėžia, kad taip atsikratyti gyvūnų jokiu būdu negalima, ir tikisi, kad taip pasielgęs žmogus bus nubaustas.
Suspaudė širdį
„Žmogus, jeigu yra žmogus, taip neturėtų daryti“, – tokiais žodžiais įrašą, kurį įdėjo feisbuke, pradeda kaunietis R. Masiulis.
Kaip prisimena kaunietis, Akademijos miestelyje sustojęs išmesti šiukšlių, jis pakėlė mišrių atliekų konteinerio dangtį – šis buvo apytuštis. Tačiau Rido dėmesį patraukė dugne gulintis išsipūtęs šunų ėdalo maišas.
Vyras labai nustebo – kas galėjo išmesti pilną pakuotę šunų ėdalo? Nutarė pažiūrėti, ar maiše tikrai ėdalas. Pakėlęs pakuotę suprato, kad kažkas ne taip, o po akimirkos išvydo ir šiurpų vaizdą – iš maišo iškrito negyvas šuo.
Gulintis kūnelis kauniečiui tiesiog pervėrė širdį. Vyras garsiai galvoja, kokiam beširdžiam reikia būti, kad savo augintinio atsikratytum šiukšlių maiše it kokio nereikalingo daikto ar šiukšlės.
Konteineryje nepaliko
Ridas buvo atvykęs automobiliu, kuriame turėjo darbines pirštines, todėl po kurio laiko prie konteinerio grįžo su konkrečiu tikslu. Vyras šuniuką iškėlė, apžiūrėjo. Augintinio kūnelis jau buvo sustingęs. Jokių smurto žymių nesimatė, tik ant liežuvio buvo šiek tiek kraujo.
„Aš atlikau pareigą ir ten šuniuko palikti negalėjau. Jį palaidojau. Diena buvo karšta. Žinote, jeigu jį ten būčiau palikęs, būtų nesuvokiamas kvapas. Nenorėjau, kad jis dar savaitę gulėtų konteineryje, paskui keliautų į sąvartyną. Tas žmogus, kuris jį ten išmetė, apie moralinę situacijos pusę, matyt, negalvojo. Negalvojo ir apie švarą, tvarką, nes konteineris būtų iš tolo skleidęs nemalonų kvapą“, – tikina Ridas.
Kaunietis pasakoja, kad jis pats augina tris šunis ir visi jie jam yra tikri šeimos nariai, juos jis dresiruoja, kartu leidžia laiką.
Jis niekaip nesupranta, kaip kam nors galėjo šauti galvą savo augintinį išmesti į konteinerį. „Gal tą šuniuką kažkas nuo mažens augino, jis kam nors buvo didelis džiaugsmas... Paskui tiesiog išmetė. Aš to nesuprantu“, – žodžių trūksta gyvūnų mylėtojui.
Nors šiuo atveju neturime galimybių nustatyti, kas taip pasielgė, nuoširdžiai tikimės, kad atsakingos institucijos padės išsiaiškinti šią istoriją ir taip pasielgęs žmogus sulauks atsakomybės.
Elgesys – nepateisinamas
Kristina Parachomikienė, „Kauno švaros“ Klientų aptarnavimo ir marketingo skyriaus vadovė, neslepia, kad ir ją toks elgesys su augintiniu šokiravo. Ji primena ir daugeliui žinomą faktą – gyvūnus į konteinerius mesti griežtai draudžiama.
„Situacija išties labai skaudi ir sukrečianti. Toks elgesys su gyvūnu negali būti pateisinamas ir tikrai neturėtų likti neišaiškintas.
Norime patikslinti, kad minimas konteineris yra Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, todėl atliekų vežėjas šiuo atveju yra ne bendrovė „Kauno švara“, o bendrovė „Švara ID“.
Tiek „Kauno švara“, tiek „Švara ID“ neturi galimybių nustatyti pažeidėjo ar taikyti jam atsakomybės.
Manome, kad apie šį atvejį būtų svarbu informuoti Kauno rajono savivaldybę ar policiją, kad būtų galima išsiaiškinti, kas yra gyvūno šeimininkas ir kaip gyvūno kūnas atsidūrė konteineryje.
Nežinome, ar minėtoje vietoje yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Jei taip, jų įrašai galėtų padėti nustatyti asmenį, taip pasielgusį su gyvūnu“, – akcentuoja K. Parachomikienė.
Specialūs reikalavimai
Anot jos, gyvūno gaišena negali būti tvarkoma kaip buitinės atliekos – gyvūnų gaišenoms taikomi specialūs tvarkymo reikalavimai. Už tokių reikalavimų pažeidimą, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir pažeidimo teisinį kvalifikavimą, gali būti taikoma administracinė atsakomybė.
„Kauno švaros“ atstovė taip pat priduria, kad tokių atvejų jų kasdienėje veikloje nepasitaiko, todėl ši situacija bendrovei yra skaudi ir nemaloni.
„Nors šiuo atveju neturime galimybių nustatyti, kas taip pasielgė, nuoširdžiai tikimės, kad atsakingos institucijos padės išsiaiškinti šią istoriją ir taip pasielgęs žmogus sulauks atsakomybės“, – pabrėžia K. Parachomikienė.
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