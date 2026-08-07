Pasidairykite po Kauno žaliąsias erdves: žydintis miestas – nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens

Mieste gėlynai projektuojami taip, kad žydėjimas nenutrūktų visą sezoną. Pavasarį miesto erdves puošia tulpės, narcizai ir hiacintai, o vasarą spalvas perima daugiametės gėlės, kurių žydėjimas tęsiasi iki pat rudens.
Kiekvienas želdynas – miesto centre, gatvėje ar skvere – turi savų ypatumų ir iššūkių. Todėl kiekvienai vietai parenkami tinkamiausi augalai bei jų priežiūros sprendimai. Dažniausiai gėlynuose vyrauja miesto sąlygoms atsparūs daugiamečiai augalai – šalavijai, astrai, ežiuolės, raudokėlės, čiobreliai. Pavėsingesnėse vietose sodinamos melsvės, astrancijos ir hakonės.
Išskirtine augalų įvairove pasižymi Nemuno salos gėlynai. Juose dera tiek žoliniai augalai, tiek dekoratyviniai krūmai. Žydėjimo sezoną čia pradeda tulpės ir vilkdalgiai, vėliau estafetę perima šalavijai, kraujažolės, ežiuolės, plukės, seslerijos, karpažolės, žvaigždūnės bei astrai. Gėlynuose akcentais tampa ir soliteriniai augalai – šeivamedis, jazminas bei Lamarko medlieva.
Skirtingos miesto erdvės diktuoja ne tik augalų rūšis, bet ir jų spalvinę gamą bei žiedų gausą.
„Visi miesto apželdinimo sprendimai projektuojami išlaikant vientisą Kauno želdynų koncepciją, tačiau kartu prisitaikant prie konkrečios vietos ypatumų ir architektūrinių sprendimų. Skirtingos miesto erdvės diktuoja ne tik augalų rūšis, bet ir jų spalvinę gamą bei žiedų gausą.
Modernioje urbanistinėje aplinkoje augalai padeda vizualiai sušvelninti erdvę, tačiau neužgožia architektūros – svarbiausia išlaikyti darnų balansą“, – sakė Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.
Gėlynų vietas lemia ne tik įgyvendinami projektai, bet ir siekis plėsti, atnaujinti bei papildyti miesto žaliąsias zonas. Svarbu stebėti, kaip keičiasi miestas, prisitaikyti prie jo ritmo ir kurti estetišką, įtraukią bei gyvybingą aplinką.
„Sėkmingas gėlynas – toks, kuris bent trumpam sustabdo praeivį ir leidžia pasidžiaugti miesto kuriamu grožiu“, – akcentuoja R. Savickienė.
Kauno gėlynams skirti augalai atrenkami pagal nustatytus kokybės reikalavimus. Juos tiekia konkursą laimėjusi įmonė, turinti specializuotą ūkį, kuriame sodinukai auginami Lietuvos klimato sąlygomis, todėl yra geriau prisitaikę prie vietos aplinkos.
Nauji gėlynai mieste atsiranda ne tik įgyvendinant įvairius projektus, bet ir siekiant plėsti žaliąsias erdves, jas atnaujinti bei pritaikyti šiuolaikinio miesto poreikiams.
Žaliųjų erdvių Kaune ir toliau daugės. Viena artimiausių naujai atnaujinamų erdvių, kurioje atsiras daugiau žalumos – A. Juozapavičiaus skveras.
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