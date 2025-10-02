Pasitikrinti sveikatos – į teatrą

Bandys susiimti
„Labai gerai buvo – atėjau ir patikrino. Ir bendravimas labai malonus“, – po patikros įspūdžiais dalijosi kaunietė Laima, pasidžiaugusi ne tik galimybe pasitikrinti sveikatą, bet ir šilta renginio atmosfera.
Kita pašnekovė pritarė: „Malonu, kad jaunimas toks entuziastingas ir siekiantis profesinių aukštumų tokiame sunkiame ir atsakingame moksle. Ir kad mums primena, jog būtina pasirūpinti savimi.“
Tokią pakilią nuotaiką iš dalies galbūt lėmė tai, kad abiejų jų tyrimo rezultatai – geresni, nei moterys tikėjosi. „Rezultatai nuramino“, – sakė akcijos dalyvės.
Kaunietį Romą pakalbinome taip pat jau žinantį tyrimų rezultatus. Vyras laukė, kol patikrą baigs sutuoktinė. „Atėjau čia, nes žmona pasirūpino“, – nusišypsojo vyras. Jis teigė, kad tokiame amžiuje tyrimai ne idealūs. Cholesterolio tyrimas parodė, kad reikia susiimti. „Gavau rekomendaciją apsilankyti pas šeimos gydytoją“, – neslėpė kaunietis.
Rado bėdų
Proga be jokių eilių ir išankstinės registracijos pasitikrinti sveikatą per pusdienį pasinaudojo apie 150 žmonių. Taip prasmingai Kaune paminėta Pasaulinė širdies diena.
Tyrimus atliko ir konsultavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinės draugijos Kardiologijos būrelio nariai.
Šio būrelio pirmininkė Lina Gastilavičiūtė „Kauno dienai“ pasakojo, kad tokią iniciatyvą įgyvendina jau ne pirmus metus ir ji labai pasiteisina.
„Vieni žmonės atėjo anksčiau, kiti vėliau, srautas tolygiai pasiskirstė ir visi ramiai turėjo galimybę pasimatuoti kraujo spaudimą, pasitikrinti gliukozės, cholesterolio kiekį kraujyje, o tai yra mylimiausias mūsų tyrimas – dėl jo ateina daugiausiai žmonių, nes yra aktualiausias“, – kalbėjo L. Gastilavičiūtė.
Ji paminėjo, kad šiemet atsivežė du ultragarso aparatus, kuriais akcijos metu tirtos kaklo kraujagyslės. „Šis tyrimas – ganėtinai specifinis, kai kuriems jo tenka ilgai laukti“, – aiškino medikė.
Apibendrindama akcijos rezultatus ji išskyrė, kad didelė dalis atėjusiųjų turi padidėjusio cholesterolio bėdą. „Kai kurie jau anksčiau buvę tyręsi, vartojo vaistus, tačiau vėliau nustojo, taip kartais atsitinka su pacientais“, – konstatavo L. Gastilavičiūtė.
Bent 25 min. kasdien
Padidėjęs arterinis kraujo spaudimas – šie žodžiai tądien dažnai skambėjo teatre. „Lietuvoje tai ganėtinai didelė problema. Esame endeminė šalis, kalbant apie kardiologines ligas“, – teigė pašnekovė. Matuotas ir pulsas.
Lietuviams, kaip aukštos rizikos šalies gyventojams, cholesterolio tyrimai, kraujo spaudimo sekimas yra labai svarbi ir aktuali sveikatos patikros dalis.
Esant padidėjusiam cholesteroliui viena kompleksinių priemonių, kurių derėtų imtis, paketo dalis yra fizinis aktyvumas, sveika gyvensena ir mityba. Bent 25 min. vaikščiojimo kasdien. Atrodo nedaug, bet sveikatai tai turės didelės teigiamos įtakos.
„Klausia žmonės, ar jiems tinka tokie ir tokie vaistai, tačiau čia vietoje tokiais klausimais negalime konsultuoti, nes tam reikia specifinių tyrimų, įsigilinti į konkrečią situaciją“, – teigė L. Gastilavičiūtė.
Be jau minėtų tyrimų buvo tirta gliukozės koncentracija kraujyje, tirtas bendras cholesterolio kiekis, DTL „gerasis“, MTL „blogasis“, trigliceridų koncetracija, skaičiuota individuali širdies ir kraujagyslių ligų rizika pagal SCORE2 skaičiuoklę.
Norintys turėjo galimybę prisiminti ir pasikartoti pirminio gaivinimo pagrindus.
