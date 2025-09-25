Pasižvalgykite: ant daugiabučio sienos – Nemuno žuvų enciklopedija

„Aš visada širdyje buvau šiek tiek klasikas. Todėl ir šis naujasis piešinys ant Piliakalnio g. 9 sienos Kaune – tarsi senovinės enciklopedijos puslapis, tarsi muziejinė ekspozicija. Ant tamsiai žalio fono, lyg dvaro portretų galerijoje, – net 22 Nemuno žuvų rūšys, keletą iš jų jau retai sutinkame“, – piešinį pristatė Morfai.
T. Norvila pažymėjo, kad milžinišką žuvų piešinį ant daugiabučio namo sienos išpiešti padėjo „Hodas Art“ ir „Cram“. Projektas finansuotas Kauno miesto savivaldybės lėšomis.
„Tai ne tik meno kūrinys, bet ir priminimas apie Nemuno gyvybę bei ekologijos svarbą“, – nurodė Morfai, pridūręs, kad piešinys skirtas ne žvejams.
Šis gatvės menininkas kauniečiams jau gerai pažįstamas, ne vienas jo kūrinys yra papuošęs miesto viešąsias erdves. Štai Kauno geležinkelio stotyje pasitinka „Paskutinis keleivis“. Jo pastangomis ant sienos įamžintos dvi „Lituanicos“ – S. Dariaus ir S. Girėno lėktuvas ir tokiu pat pavadinimu pavadinta Aurimo Valujevičiaus irklinė valtis, kuria jis perplaukė Atlantą.
Naujausi komentarai