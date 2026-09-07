 Paskelbė, kada Kaune bus įžiebta Kalėdų eglė

Paskelbė, kada Kaune bus įžiebta Kalėdų eglė

2026-09-07 11:43 diena.lt inf.

Pirmadienį Kauno miesto savivaldybė pasidalijo trumpa informacija apie šių metų Kalėdų eglutės įžiebimą Kaune.

<span>Paskelbė, kada Kaune bus įžiebta Kalėdų eglė</span>
Paskelbė, kada Kaune bus įžiebta Kalėdų eglė / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Savivaldybė feisbuko paskyroje pasidalijo renginio „Kalėdų eglutės įžiebimas Kaune 2026“ anonsu. 

Kaip skelbiama, šventės simbolis bus įžiebtas lapkričio 27 dieną, penktadienį, 18 val. 

Įžiebimas vyks Rotušės aikštėje.

Kauno savivaldybės feisbuko įrašas.

„Ruduo dar tik įsibėgėja, bet Kalėdų laukimas jau artėja! Kviečiame pasižymėti kalendoriuje – lapkričio 27-ąją, 18 val., susitikti Rotušės aikštėje, kur kartu įžiebsime pagrindinę miesto eglutę. Renginio programa ruošiama“, – skelbė savivaldybė.

Primename, kad 2025 metais Kaunas pirmasis iš miestų Lietuvoje įžiebė pagrindinę Kalėdų eglę. Ji įžiebta lapkričio 22 dieną. 

Šiame straipsnyje:
Kauno Kalėdų eglė
Kauno Kalėdų eglutė 2026
Kalėdų eglės įžiebimas

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Algis
Geriau pasakykite kada užkas apkasus Šilainiuose Baltijos g. ir Baltų pr., ar įrengs bent po vieną šviesoforą pęsčiųjų perėjose, kad mokiniams būtų saugu gatvę pereiti...?
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senis
o kada kaune ritens velykinius kiaušinius ?
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