Paskelbė, kada Kaune bus įžiebta Kalėdų eglė

Savivaldybė feisbuko paskyroje pasidalijo renginio „Kalėdų eglutės įžiebimas Kaune 2026“ anonsu.
Kaip skelbiama, šventės simbolis bus įžiebtas lapkričio 27 dieną, penktadienį, 18 val.
Įžiebimas vyks Rotušės aikštėje.
„Ruduo dar tik įsibėgėja, bet Kalėdų laukimas jau artėja! Kviečiame pasižymėti kalendoriuje – lapkričio 27-ąją, 18 val., susitikti Rotušės aikštėje, kur kartu įžiebsime pagrindinę miesto eglutę. Renginio programa ruošiama“, – skelbė savivaldybė.
Primename, kad 2025 metais Kaunas pirmasis iš miestų Lietuvoje įžiebė pagrindinę Kalėdų eglę. Ji įžiebta lapkričio 22 dieną.
(be temos)
(be temos)