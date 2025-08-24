Paskirtas Kauno regioninės karo komendantūros komendantas

Nuo kovo mėnesio veiklą pradėjusi Karo komendantūrų valdyba sudaryta iš štabo ir šešių regioninių karo komendantūrų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Kauno regioninė karo komendantūra apima vienuolika savivaldybių.
„Tai mūsų pirmas susipažinimo vizitas, jo metu tikimės aptarti mūsų ir jūsų lūkesčius šalies saugumo klausimais. Karo komendantas yra tarpininkas tarp kariuomenės ir savivaldos: kartu kursime sąveikos planus, dalyvausime bendrose pratybose, kurios padės pasiruošti dienai X. Nori taikos – ruoškis karui“, – vizito metu kalbėjo R. Salys.
Susitikimo metu karo komendantas trumpai apžvelgė pagrindines karo komendantūros funkcijas, struktūrą, teritorinį pasiskirstymą ir galimus sąveikos planus su savivaldybe.
Savivaldybės atstovai pristatė, kaip yra pasiruošę ekstremalioms situacijoms, kiek Kauno rajone yra priedangų, kolektyvinės apsaugos statinių, gyventojų perspėjimo sirenų.
„Mums svarbus ne tik mūsų, bet šalies ir viso regiono saugumas, todėl esame atviri visoms bendradarbiavimo formoms ir pasiruošę dirbti kartu“, – sveikindamas naująjį karo komendantą patikino Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Susitikime aptarti ir įvardyti svarbūs objektai Kauno rajone, kurių apsauga turėtų būti sustiprinta, aptartas gyventojų švietimas taikos metu ir kiti svarbūs saugumo klausimai.
Primename, kad karo komendanto funkcijos apima karo padėties teisinio režimo užtikrinimą teritorijoje, kurioje jis paskirtas, ir karinę administraciją, atsako už mobilizaciją, turto ir paslaugų sutelkimą, kariuomenės atstovavimą mobilizacijos procese, komendanto valandos ir svarbių objektų apsaugos užtikrinimą, pagalbą evakuojant gyventojus ir pan.
