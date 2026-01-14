Paslaugos arčiau kauniečių namų: atidarymą pasitinka Panemunės baseinas

Atidarymas – pavasarį
„Baseinai – investicija dešimtmečiams. Čia auga jaunieji sportininkai, nuo mažens formuojami sveiki gyvenimo įpročiai. Čia vietos randa ir sveikata besirūpinantys senjorai, ir profesionalai. Svarbiausia, kad tokios erdvės teikia visokeriopą naudą. Praėjusių metų rudenį atidarėme Šilainių baseiną, taip pat Kauno plaukimo mokykla pradėjo valdyti Nemuno salos baseiną. Jo generuojamas pelnas leidžia išlaikyti kitus miesto baseinus bei užtikrinti žemas paslaugų kainas. Šiandien Kaunas jau yra lyderis šalyje pagal baseinų skaičių. Galiu patikinti, kad nesustosime“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Baseiną Panemunėje stato viešą rangos konkursą laimėjusi bendrovė „Verslo“. Tiek pačiame baseine, tiek ir SPA zonoje liko užbaigti apdailos darbus. Naują plaukimo erdvę kauniečiams numatoma atidaryti šių metų pavasarį.
Daug patogumų
Užbaigus statybas Vaidoto gatvėje, 4 tūkst. kv. metrų bendrojo ploto pastate gyventojai ir sportininkai naudosis aštuoniais 25 metrų ilgio plaukimo takais.
Dar daugiau paslaugų suplanuota SPA zonoje – sveikatingumo baseinas suaugusiems su hidromasažu ir kitais vandens pramogų elementais. Bus įrengtos ir sūkurinės vonios bei trijų skirtingų pirčių zona. SPA erdvėje tilps ir atskiri baseinai mažiesiems kauniečiams.
Daugiau nei 200 lankytojų talpinančiame komplekse numatytos patogios rūbinės su persirengimo kabinomis. Čia pat – grupinių užsiėmimų salė ir kitos reikalingos techninės patalpos.
Panemunės baseino statybines konstrukcijas sudarys monolitinis gelžbetonis, o fasado apdailą ir inžinerinę įrangą – modernios, drėgmei atsparios medžiagos.
Kryptinga plėtra
Anot savivaldybės, pastaraisiais metais Kaunas kryptingai plečia paslaugų tinklą arčiau kauniečių namų. Tankiausiai apgyvendintuose mikrorajonuose investuojama į darželius, mokyklas, sveikatos priežiūros įstaigas. Lygiagrečiai statomi sporto infrastruktūros objektai.
Pavyzdžiui, 2022 metų rudenį Nemuno saloje duris atvėrė olimpinių matmenų baseiną turintis Vandens sporto centras su SPA zona, o pernai atidarytos ir plaukimo erdvės Šilainiuose.
Jau greitai Kauno uždarų plaukimo erdvių tinklą papildys ne tik naujasis statinys Panemunėje. Kitas projektas – Aleksote. Čia pradėti naujo sporto komplekso projektavimo darbai.
Planuojama, kad jame bus įrengtas baseinas su dešimt 50 metrų ilgio takų ir SPA zona, taip pat 8 aikščių smėlio zona ir kietosios dangos salės futbolui, krepšiniui bei rankiniui. Čia pat numatytas ir dirbtinės bangos baseinas.
