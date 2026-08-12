Pedagogų bendruomenė išgyvena skaudžią netektį

Apie pedagogės netektį socialiniame tinkle „Facebook“ paskyroje pasidalino šios ugdymo įstaigos bendruomenė.
„Su liūdesiu pranešame, kad netekome ilgametės Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojos metodininkės, buvusios ilgametės Mokyklos tarybos pirmininkės Leokadijos Kepežinskienės, beveik šešis dešimtmečius savo profesinį gyvenimą skyrusios mūsų mokyklai.
Atsisveikinti su Mokytoja bus galima rugpjūčio 11 d. nuo 15 val. laidojimo namuose Žukausko g. 1A.
Rugpjūčio 12 d. 9 val. – šv. Mišios palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, 13 val. – išlydėjimas į Romainių kapines.
Nuoširdžiai užjaučiame Mokytojos artimuosius ir visus ją pažinojusius.“, – teigiama įraše.
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