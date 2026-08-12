 Pedagogų bendruomenė išgyvena skaudžią netektį

Pedagogų bendruomenė išgyvena skaudžią netektį

2026-08-12 10:50 diena.lt inf.

Kauno 1-ąją muzikos mokyklą pasiekė skaudi žinia – mirė čia šešis dešimtmečius fortepijono mokytoja metodininke, Mokyklos tarybos pirmininke dirbusi Leokadija Kepežinskienė.

<span>Pedagogų bendruomenė išgyvena skaudžią netektį</span>
Pedagogų bendruomenė išgyvena skaudžią netektį / Kauno 1-osios muzikos mokyklos ir magnific.com nuotr. koliažas

Apie pedagogės netektį socialiniame tinkle „Facebook“ paskyroje pasidalino šios ugdymo įstaigos bendruomenė.

„Su liūdesiu pranešame, kad netekome ilgametės Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytojos metodininkės, buvusios ilgametės Mokyklos tarybos pirmininkės Leokadijos Kepežinskienės, beveik šešis dešimtmečius savo profesinį gyvenimą skyrusios mūsų mokyklai.

Atsisveikinti su Mokytoja bus galima rugpjūčio 11 d. nuo 15 val. laidojimo namuose Žukausko g. 1A. 

Rugpjūčio 12 d. 9 val. – šv. Mišios palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, 13 val. – išlydėjimas į Romainių kapines.

Nuoširdžiai užjaučiame Mokytojos artimuosius ir visus ją pažinojusius.“, – teigiama įraše.

Šiame straipsnyje:
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Leokadija Kepežinskienė

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