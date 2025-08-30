Pėsčiųjų take – vairuotojų įžūlumas

Nuolatinis srautas
Į „Kauno dienos“ redakciją kreipėsi skaitytoja Agnė ir papasakojo, su kokia eismo problema susiduria daugybę kartų per dieną. Moteris tikino, kad automobilių vairuotojai nepaiso Kelių eismo taisyklių, važinėja pėsčiųjų takais.
Taku vaikščioti pavojinga, vairuotojai dar drįsta ir necenzūrinių gestų parodyti, apšaukti.
„Prašome pagalbos ir sprendimo ties Taikos pr. 56 ir Kaimynų g. 9 pastatais esančiame pėsčiųjų take. Šiuo pėsčiųjų taku nuolat važinėja automobiliai, atvykstantys į sporto klubą „Minotauras“, parduotuvę „Rupūs miltai“ ir piceriją „Pica pica“. Objektai lankomi, todėl transporto srautas – nesibaigiantis“, – dėstė kaunietė.
Pikti vairuotojai
Agnė tikino, kad pėsčiųjų taku vaikščioti nesaugu, mat automobilių vairuotojai gali kliudyti praeivius, o čia nuolat vaikšto ne tik suaugusieji, bet ir vaikai. Be to, pasitaikė ne vienas atvejis, kai vairuotojai pradėjo keiktis ir triukšmauti manydami, kad visi juos turi praleisti.
„Taku vaikščioti pavojinga, vairuotojai dar drįsta ir necenzūrinių gestų parodyti, apšaukti, kad trukdai jiems, nors šis takas skirtas pėstiesiems, o ne automobiliams“, – problemą dėstė Agnė.
Ji prašė įvertinti situaciją ir paraginti už eismo saugumą atsakingus specialistus imtis priemonių, kad problema išsispręstų. Moteris svarstė, kad šioje Taikos prospekto vietoje galėtų atsirasti kokių nors fizinių barjerų, kad automobiliai tiesiog negalėtų taku važinėti.
Imsis priemonių
Kauno miesto savivaldybės eismo specialiai pažymėjo, kad 2021 m. buvo atliktas Taikos prospekto remontas, kurio metu buvo sutvarkyta važiuojamoji dalis, šaligatviai, įrengti dviračių takai.
„Vadovaujantis statybą reglamentuojančiais dokumentais ties Kaimynų g. 9 pastatu buvo pakeistas transporto priemonių statymo būdas iš įstrižo į lygiagretų, dėl to sumažėjo stovėjimo vietų ir paplatėjo pėsčiųjų takas.
Kelių eismo taisyklės draudžia automobiliams stovėti pėsčiųjų takuose, tačiau pažeidėjų pasitaiko. Tokiais atvejais labiausiai padeda inžinerinės priemonės, kurias planuojame įrengti artimiausiu metu“, – kaip bus ribojamas automobilių eismas minėtoje Taikos prospekto vietoje, dienraščiui komentavo Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
