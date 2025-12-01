Petro Vileišio skulptūra jau įsitaisė skvere

Jau pastatyta
Į darbus skubėjusius kauniečius minėtame skvere pasitiko sėdintis P. Vileišis. Aplink „Kauno švaros“ darbuotojai tvarkė aplinką. Tiesa, kol kas skulptūra dar aptverta, tačiau jos niekas nedengia, tad praeiviai jau gali įvertinti skulptūrą, išnagrinėti P. Vileišio žvilgsnį.
Kauno miesto savivaldybė yra skelbusi, kad visuomenininkas, tautinio atgimimo veikėjas P. Vileišis savo darbais ir idėjomis formavo modernios, išsilavinusios ir kultūringos tautos viziją, todėl nuspręsta įamžinti šią iškilią asmenybę. Monumentą kūrė Ukrainos skulptoriai, o miestui jį dovanoja kultūros mecenatas dr. Pranas Kiznis.
Tai antroji skulptūra, kurią kultūros mecenatas dr. P. Kiznis kartu su žinomais Ukrainos skulptoriais Olesiu Sidoruku ir Borisu Krylovu dovanoja Kaunui. Praėjusiais metais Ramybės parke įamžintas Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras Jogailaitis. Be to, 2018 m. liepos 5 d., švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, ties Kauno pilimi pastatyta „Laisvės kario“ skulptūra taip pat buvo sukurta ukrainiečių skulptorių, o prie jos sukūrimo svariai finansiškai prisidėjo mecenatas.
Kaip atrodo?
Skelbta, kad istorinė P. Vileišio asmenybė išlieta iš bronzos, ji – realaus dydžio. Skulptūroje kostiumu pasipuošęs P. Vileišis sėdi ant dekoruotos kėdės, laikysena perteikia rimtį ir pasitikėjimą savimi: viena koja užkelta ant kitos, rankos ramiai padėtos ant kelių bei porankio. Povyza atkartota iš nuotraukos, kuomet visuomenininkas dar buvo jaunas.
Kompozicija sukurta ant postamento, papuošto apskritu ornamentu, jame įkomponuoti reljefiniai motyvai, primenantys knygų nugarėles.
Skulptūros iniciatoriai aiškino, kodėl pasirinkta būtent ši vieta. Pasak jų, tai lengvai pasiekiama, matoma ir lankoma vieta, todėl paminklas taptų istorinės atminties ženklu, gyvu miesto kultūrinio peizažo elementu, kviečiančiu miestiečius ir svečius susipažinti su P. Vileišio asmenybe ir nuopelnais, domėtis Lietuvos praeitimi, skatinti patriotiškumą bei visuomeniškumą.
Istorinė asmenybė
Petras Vileišis (1851–1926) – inžinierius, leidėjas, mecenatas ir visuomenės veikėjas, palikęs gilų pėdsaką švietimo, kultūros ir infrastruktūros srityse. Savo gyvenimu ir veikla jis stiprino tautinę savimonę.
Būdamas tiltų ir geležinkelio statybos specialistas, jis vadovavo svarbiems infrastruktūros projektams Lietuvoje ir užsienyje. Spaudos draudimo metais P. Vileišis kartu su kitais lietuviais geležinkelininkais padėdavo knygnešiams gabenti draudžiamas knygas, užtikrindamas lietuviško žodžio ir idėjų sklaidą.
Nepaprastai svarbus jo indėlis švietime – savo lėšomis jis rėmė lietuviškų mokyklų steigimą, finansavo kalbos kursus, jaunimo ugdymo iniciatyvas, tikėdamas, kad tik išsilavinusi tauta gali sukurti stiprią valstybę. Kaune ir Vilniuje steigė spaustuves, leido knygas bei pirmąjį legalų lietuvišką dienraštį. Per gyvenimą išleido apie 100 lietuviškų leidinių – nuo grožinės literatūros iki mokslo populiarinimo knygelių.
Tarpukariu P. Vileišis gyveno Kaune, tuometinėje laikinojoje sostinėje. Dirbo Susisiekimo ministerijoje, vadovavo Inžinierių korpusui, prisidėjo prie valstybės infrastruktūros kūrimo, buvo aktyvus visuomenininkas. Už nuopelnus Lietuvai, Seimas jam paskyrė valstybinę pensiją. P. Vileišis mirė 1926 m. rugpjūčio 12 d. Palangoje. Iškilmingai palaidotas Kauno Šv. Petro ir Pauliaus arkikatedros bazilikos rūsyje, o 1935 m. kovo 22 d. palaikai perlaidoti Vilniaus Rasų kapinėse Vileišių šeimos kape.
Jo asmenybė Kaune įamžinta dar esant gyvam: 1926 m. – jo vardu pavadinta gatvė. 1929 m. atidarytas Petro Vileišio tiltas per Nerį. Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje, svarbiausių valstybės kūrėjų panteone, 1939 metais įrengtas paminklinis Bernardo Bučo sukurtas biustas.
Nepriklausomoje Lietuvoje P. Vileišio vardu pavadinta ir Kauno mokykla, Kauno technologijos universitetas paskelbė jį garbės daktaru.
Naujausi komentarai