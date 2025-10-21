Pirmiausia – pasižvalgykite, tada – aplankykite!

„Kaunas nuosekliai investuoja į viešąsias erdves, kad jos būtų patogios visoms kartoms. Antakalnio parkas – dar vienas įrodymas, kad žaliasis miestas gali būti modernus, jaukus ir gyvas, kuriame kiekvienas gali rasti vietą sau“, – sako Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Atnaujintame parke įrengta moderni sporto ir laisvalaikio infrastruktūra: nauji suoliukai, tinklinio aikštelė su smėliu bei futbolo zona.
Aktyvaus poilsio mėgėjams įrengta treniruoklių aikštelė su kintamo svorio ir įprastais treniruokliais – puiki alternatyva norintiems sportuoti gryname ore. Mažųjų lankytojų taip pat laukia visiškai atnaujinta žaidimų aikštelė su naujais, saugiais įrenginiais.
Kiekviena erdvė turi atskirus įėjimus ir yra aptvertos nuo automobilių aikštelės, kad poilsis čia būtų saugus visiems. Parke įrengtas naujas apšvietimas, kuris užtikrina lankytojų saugumą tamsiuoju paros metu.
Artimiausiu metu planuojama atlikti ir želdynų genėjimo darbus, o pavasarį bus pasėta nauja veja, kuri dar labiau pagražins teritoriją.
Parko atnaujinimo darbai truko vos keletą mėnesių, o jų vertė siekia apie 135 tūkst. eurų. Darbus atliko bendrovė „Economus“.
Aleksoto bendruomenė šių pokyčių laukė su nekantrumu – vietos senjorai dažnai teiravosi, kada parkas vėl bus atvertas lankytojams.
Antakalnio parkas papildė nuosekliai augantį Kauno atnaujintų žaliųjų erdvių sąrašą. Šiais metais duris lankytojams taip pat atvėrė atnaujinti Kovo 11-osios, Naugardiškių bei Gričiupio parkai.
