Plenere „Aš ir tu“ – spalvinga kelionė į herojų pasaulį

Šių metų plenero tema – „Mano herojus“. Vaikai kartu su savanoriais atvėrė duris į savo herojų pasaulį ir drobėse įamžino tuos, kurie juos įkvepia, padrąsina, prajuokina ar padeda būdami šalia. Vieniems herojus – supergalių turintis personažas iš kino filmų ar knygų, kitiems – mama, tėtis, mokytojas ar žinomas žmogus, įkvepiantis savo gyvenimo pasiekimais.
Plenero dalyvius pasveikino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris, direktoriaus pavaduotoja Rūta Černiauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė ir Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktorė Lina Čapienė.
„Šių metų plenero tema – herojai. Tačiau šiandien noriu pasakyti, kad tikrieji herojai esate ir jūs – tėvai, šeimos nariai ir socialiniai darbuotojai, kurie kasdien dovanojate vaikams savo laiką, rūpestį ir širdį. Ačiū jums už tai. O vaikams linkiu, kad niekada nepritrūktų meilės, šilumos ir kūrybinių idėjų“, – sakė M. Rikteris, įteikdamas pilną kūrybinių priemonių dėžę.
Šventėje dalyvavo apie 70 vaikų su negalia, jų šeimos narių, savanorių ir socialinės srities darbuotojų. Šiemet prie plenero prisijungė ir draugai iš vaikų dienos centro „Vilties spindulėlis“, dar labiau praturtinę bendrą kūrybinę dieną.
Plenero metu gimė spalvingi ir nuoširdūs paveikslai, kuriuose atsiskleidė vaikų vaizduotė, jausmai ir jų herojų istorijos. Šiemet kūriniai iškeliavo kartu su autoriais – jie papuoš vaikų namus ir dar ilgai primins kūrybos ir draugystės kupiną dieną.
Po kūrybinės veiklos vaikų laukė gausybė pramogų – animatoriai piešė ant veidukų, lankstė balionus, kūrė laikinas tatuiruotes, visi vaišinosi cukraus vata, išbandė pripučiamą smiginį, daug džiaugsmo visiems suteikė ir burbulų namas.
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