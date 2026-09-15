Po incidento prie mečetės Kauno savivaldybė jau ėmėsi veiksmų

„Iš esmės, situacija susidariusi ne vakar ir ne praėjusį savaitgalį. Jau iki tol buvo kamerų tinklas Ramybės parke, ir berods rugpjūčio 6 dieną buvo pateiktas užsakymas, ir artimiausiu metu jos bus sumontuotos, nes tiekėjas jas jau atsivežė“, – Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdyje antradienį sakė A. Palionis.
„Ir bus padengtas visas parkas, ir aplinkinės teritorijos vaizdo stebėjimo kameromis, kuriomis naudosis policija užtikrinti viešąją tvarką. Tai leis užtikrinti viešąją tvarką iš visų pusių, kurios norėtų ar organizuotų provokacijas, kad ta vieša tvarka būtų“, – pažymėjo vicemeras.
Taip jis kalbėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Egidijaus Stanciko paklaustas, kaip savivaldybė reaguoja į rugsėjo 11-osios įvykius prie mečetės, nes „puikiai suprantame, kokių įvykių galime tikėtis, jeigu nebus teisiškai ir kultūriškai sureaguota į tai“.
Klausimą E. Stancikas adresavo Kauno merui Visvaldui Matijošaičiui, bet už jį atsakė A. Palionis.
„Dar norėčiau priminti, kad visa Ramybės parko, mečetės teritorija yra kapinių teritorija. To nereikia pamiršti ir galioja taisyklės, kurios taikomos visoms kapinėms“, – pridūrė vicemeras, paragintas V. Matijošaičio.
Kaip rašė BNS, Kauno apskrities policija pirmadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas po minėtų įvykių prie mečetės.
Šių veiksmų teisėsauga ėmėsi po Ramybės parke praėjusį penktadienį per musulmonų pamaldas įvykusio baikerių susibūrimo, kai jie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad įvykiai prie Kauno mečetės rodo augančią įtampą, todėl situaciją turėtų įvertinti Valstybės saugumo departamentas (VSD).
Savo ruožtu prezidento patarėjas Deividas Matulionis incidentą vadino „mūsų priešams“ naudinga provokacija, kurią turi vertinti teisėsauga.
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