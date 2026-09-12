Policija: „Kaunas Pride“ praėjo ramiai, nukentėjusiųjų nėra

„Kažkokių incidentų pavyko išvengti, medikų pagalbos niekam neprireikė. Galime teigti, kad eisena praėjo gana ramiai“, – BNS šeštadienį teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Pasak jos, iki eisenos pradžios policija sulaikė du įtarimų sukėlusius asmenis, kurie su savimi turėjo pirotechnikos gaminių ir peilių.
Dar keli asmenys dėl vienokių ar kitokių pažeidimų į policijos įstaigą pristatyti jau eisenos metu, informacija apie sulaikymus tikslinama.
Kaune šeštadienį įvyko antrosios „Kaunas Pride“ eitynės, kuriose siekiama palaikyti saviraiškos laisvę ir pasipriešinti neapykantai bei diskriminacijai.
Nuo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios per Laisvės alėją ir atgal žygiavę apie 500 dalyvių reikalavo daugiau teisių LGBT+ žmonėms. Jie taip pat išreiškė palaikymą Palestinai bei kitoms marginalizuojamoms visuomenės grupėms.
Eitynės Kaune surengtos antrą kartą. Pirmosios vyko 2021 metais.
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