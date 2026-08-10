 Pradeda rengti naują strategiją

Pradeda rengti naują strategiją

2026-08-10 10:04 diena.lt inf.

Kauno rajono savivaldybė pradeda rengti naują strateginės plėtros planą, kuris nustatys rajono vystymosi viziją ir prioritetus 2028–2035 m. Dokumentas bus rengiamas iki kitų metų pradžios, konsultuojantis su bendruomenėmis, gyventojais ir įvairių sričių specialistais.

<span>Pradeda rengti naują strategiją</span>
Pradeda rengti naują strategiją / A. Aleksandravičiaus nuotr.

„Šio plano nesukursime kabinetuose – jį kursime kartu su rajono žmonėmis. Kalbėsimės su gyventojais seniūnijose, su bendruomenėmis, verslu ir jaunimu, o kiekviena išsakyta idėja bus išgirsta ir įvertinta. Kviečiu įsitraukti kiekvieną Kauno rajono gyventoją“, – sakė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

Neseniai meras, vicemerai, administracijos direktorius ir pavaduotojai aptarė plano rengimo eigą ir svarbiausius etapus: rugpjūtį–rugsėjį gyventojus kvies užpildyti apklausą; spalį pristatys analizės rezultatus; spalį–lapkritį planą rengs teminės darbo grupės su įvairių sričių specialistais, o sausį kvies gyventojus, bendruomenes ir asociacijas teikti pastabas ir pasiūlymus.

Apklausos nuoroda, renginių datos ir visos naujienas bus skelbiamos Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, savivaldybės socialinių tinklų paskyrose ir Kauno rajono programėlėje „Kauno rajonas“.

Šiame straipsnyje:
Kauno rajono naujiena
Kauno rajono savivaldybė
strategija

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