Prasideda TS-LKD rėmėjų registracija atviruose kandidatų į Kauno merus rinkimuose

Pasak konservatorių pirmininko Lauryno Kasčiūno, atviri rinkimai Kaune suteiks galimybę partijos nariams ir rėmėjams patiems pasirinkti, kurį iš pasiūlytų partijos penkių kandidatų į merus jie ketintų nominuoti artėjančiuose savivaldos rinkimuose.
„Labai svarbu, kad patys kauniečiai turėtų galimybę pasirinkti, kokiam merui jie norėtų patikėti savo miesto valdymą. Turime susigrąžinti kauniečių pasitikėjimą, todėl kaip partija siūlome visiems Kauno miesto gyventojams, kuriems artimos TS-LKD vertybės, prisidėti prie svarbaus sprendimo“, – pranešime cituojamas L. Kasčiūnas.
„Siūlome penkis pretendentus, kurie sieks tapti kandidatais į Kauno merus. Tai ir politinę patirtį sukaupę mūsų bendruomenės nariai, verslininkai, visuomenininkai, kurie apsisprendė dalyvauti TS-LKD Demokratijos šventėje“, – sakė jis.
Dėl galimybės tapti konservatorių kandidatu tiesioginiuose Kauno miesto rinkimuose varžysis visuomenininkas, verslininkas Šarūnas Jasiukevičius. Tai daugiausia TS-LKD Kauno miesto skyrių paramos sulaukęs pretendentas. Jo kandidatūrą iškėlė septyni iš aštuonių skyrių.
Dėl šios nominacijos taip pat kovos Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Andrijana Filinaitė, ją iškėlė trys skyriai.
Rinkimuose dalyvaus ir biofizikas, mokslininkas, Kauno Centro skyriaus pirmininkas Rokas Mickus, žurnalistas Dainoras Lukas bei Kauno Dainavos skyriaus pirmininkė Audronė Baronienė. Jų kandidatūras pasiūlė po vieną partijos skyrių.
Partijos rėmėjų registracija numatyta rugpjūčio 8–20 dienomis. Kandidato rinkimai vyks rugpjūčio 29–30 dienomis Kaune.
TS-LKD skelbia esanti pirmoji partija Lietuvoje, pradėjusi rengti atvirus kandidatų rinkimus, vadinamąsias demokratijos šventes, kuriose gali dalyvauti ne tik partijos nariai, bet ir TS-LKD vertybes palaikantys partijos rėmėjai.
Kauno miesto savivaldybei nuo 2015 metų vadovauja Visvaldas Matijošaitis, kandidatuojantis su komitetu „Vieningas Kaunas“. Praėjusiuose savivaldos rinkimuose jis buvo išrinktas pirmajame ture, konservatorių kandidatas Vytautas Juozapaitis liko trečias, surinkęs 9,61 proc. rinkėjų balsų.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų vasario–kovo mėnesiais.
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