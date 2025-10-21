Prieš Vėlines – papildomi Kauno viešojo transporto maršrutai

Papildomi miesto autobusai važiuos ne tik šventinėmis dienomis, bet ir prieš jas, kad žmonėms būtų patogu nuvykti į kapines, aptvarkyti artimųjų kapus.
Skelbiama, kad šių metų spalio 25, 26, 31 bei lapkričio 1 ir 2 dienomis papildomai važiuos 25-jo Geležinkelio stotis–Karmėlavos kapinės, 62-ojo Geležinkelio stotis–Kauno tiekimas maršrutų autobusai, 61-ojo maršruto autobusai važiuos dažniau.
Spalio 25, 26 ir lapkričio 1 bei 2 dienomis papildomai važiuos:
20-ojo A Kauno pilis–2-asis fortas maršruto autobusai važiuos Jonavos g., Šauklių g., Šv. Gertrūdos g., Gimnazijos g., Birštono g., Karaliaus Mindaugo pr., Vytauto Didžiojo tiltu, Veiverių g., Europos pr., J.Pabrėžos g., Gvazdikų g., Seniavos pl., Veiverių g., Seniavos pl., Gvazdikų g., J. Pabrėžos g., Europos pr, Veiverių g., Vytauto Didžiojo tiltu, Karaliaus Mindaugo pr., Birštono g., Gimnazijos g., Šv.Gertrūdos g., Šauklių g., Jonavos gatve.
39-ojo A Kauno pilis–Romainių kapinės maršruto autobusai spalio 25, 26 dienomis važiuos Jonavos g., Šv. Gertrūdos g., Šauklių g., P. Vileišio tiltu, A. Kriščiukaičio g., Linkuvos g., Panerių g., Varnių g., Neries krantine, Baltų pr., Šilainių pl., Raudondvario pl., Jurbarko g., P. Vileišio tiltu, Jonavos gatve; lapkričio 1, 2 dienomis autobusai važiuos Jonavos g., Šv. Gertrūdos g., P. Vileišio tiltu, A. Kriščiukaičio g., Linkuvos g., Panerių g., Varnių g., Linkuvos g., Žemaičių pl., Baltų pr., Šilainių pl., Raudondvario pl., Jurbarko g., P. Vileišio tiltu, Jonavos gatve.
44-ojo Kauno pilis–Liucijanavos g. maršruto autobusai važiuos dažniau;
47-ojo B Kauno pilis–Kleboniškis maršruto autobusai.
Lapkričio 1 bei 2 dienomis:
39-ojo Romainiai–Kauno ligoninė (Šlainiai)–Neveronių g. (Neveronys) maršruto autobusai važiuos Medekšinės g., Romainių g., Šilainių pl., Raudondvario pl., Kėdainių g., Josvainių g., Naujakurių g., Baltijos g., Žiemgalių g., Baltų pr., Žemaičių pl., Linkuvos g., Panerių g., Jurbarko g., P. Vileišio tiltu, Šauklių g., Šv. Gertrūdos g., E. Ožeškienės g., K. Donelaičio g., Vytauto pr., M. K. Čiurlionio g., Tunelio g., K. Baršausko g., R. Kalantos g., Ateities pl., Intako g., Palemono g., Marių g., Pamario g., Keramzito g., (Neveronių g.), Keramikų g., Neveronių g., Keramzito g., Pamario g., Marių g., Palemono g., Intako g., Ateities pl., R. Kalantos g., K. Baršausko g., Tunelio g., M. K. Čiurlionio g., Vytauto pr., Kęstučio g., I. Kanto g., Nemuno g., Gimnazijos g., Šv. Gertrūdos g., Šauklių g., P. Vileišio tiltu, A. Kriščiukaičio g., Linkuvos g., Panerių g., Varnių g., Žemaičių pl., Baltų pr., Žiemgalių g., Baltijos g., Naujakurių g., Josvainių g., Baltų pr., Šilainių pl., Romainių g., Medekšinės gatve.
Spalio 31 bei lapkričio 1-2 dienomis
69-ojo B maršruto autobusai važiuos iki stotelės „Senosios Karmėlavos kapinės“.
Daugiau informacijos apie Kauno viešojo transporto maršrutus galia rasti internetinėje svetainėje www.stops.lt/kaunas.
