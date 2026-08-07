Ričardas Babianskas toliau šiurpina gyventojus

Ėmė provokuoti
Kontroversiškai pagarsėjęs kaunietis, kurio vaizdo įrašais dalijasi nusikaltėlis ir recidyvistas Antanas Kondratas-Celofanas, šįkart papiktino dalį daugiabučio namo gyventojų, susirinkusių aptarti tolesnių savo namo priežiūros reikalų.
Į redakciją kreipėsi dvi šio susirinkimo dalyvės. Jų teigimu, į susitikimą atvyko R. Babianskas, siejamas su „Centina“ ir „Centina servis Kaunas“. Jis išsitraukė vaizdo kamerą ir iškart ne tik ėmė provokuoti kitos įmonės atstovus, bet ir savo elgesiu sukėlė nemenką nuostabą susirinkusiesiems.
„Mes daug žiniasklaidoje skaitėme apie šį veikėją, apie jo praeities nuodėmes, kaip jis mulkino močiutes, imdavo pinigus už tariamus darbus ir sprukdavo. Tačiau nemanėme, kad šis kaunietis toks agresyvus. Susirinkimui prasidėjus jis ėmė garsiai šūkauti, menkinti namo atstovus, kitaip provokavo. Buvo išties nemalonu stebėti, atsiprašau, banditišką jo elgesį“, – pasakojo kaunietės.
Be ribų?
Tai jau ne pirmas atvejis Kaune, kai R. Babianskas įsivelia į konfliktus ieškodamas patiklių gyventojų, kurie jį palaikytų.
Kiek anksčiau, Šilainių mikrorajone, dvi moterys parašė pareiškimą dėl R. Babiansko veiksmų. Incidentas kilo prie daugiabučio, kai savo įprastas pareigas atliekančios pastato administravimo vadybininkės susidūrė su netikėta situacija. Moterys pasakojo, kad buvo pradėtos filmuoti. Pasak jų, tai darė R. Babianskas.
„Staiga pamatėme, kad kažkas mus filmuoja. Iš pradžių manėme, kad gal koks nesusipratimas, bet netrukus atpažinome jį“, – pasakojo moterys.
Jos paprašė nutraukti filmavimą, tačiau prašymai buvo ignoruojami. Anot moterų, netikėta situacija joms sukėlė ne tik stiprų emocinį diskomfortą, bet ir baimę dėl savo saugumo.
„Jis žiūrėjo į mus šaltu, kone tuščiu žvilgsniu, nereagavo į jokius žodžius. Buvo jausmas, tarsi susidūrėme su žmogumi, kuris veikia visiškai be ribų. Buvo baugu. Išsigandome ne juokais, atrodė, kad jis gali padaryti bet ką“, – sakė nepavydėtinoje situacijoje atsidūrusios moterys.
Pasak moterų, grįžusios į darbovietę jos nedelsdamos kreipėsi į policiją ir pateikė oficialų pareiškimą, kuriame detaliai aprašė įvykį ir pateikė filmavimo fakto įrodymus.
Turėjo savų klausimų
„Kauno diena“ susisiekė su R. Babiansku. Šis pratrūko klausimais, kodėl „Kauno dienai“ nerūpi rimtesni reikalai, rimtesnės miestiečių problemos.
„Į visus klausimus atsakinėju viešai ir jokių problemų nėra“, – teigė R. Babianskas po savo tirados, kai priminėme, kad skambiname su klausimais dėl konkrečios situacijos. Tačiau vėl tęsė klausimų virtinę savo pasirinktomis temomis.
Įsakmiu tonu teiravosi, kodėl dienraščio nedomina vizitas į „Centina“ būstinę, kodėl nedomina pokalbis su kolektyvu, nors darbuotojai su R. Babiansko elgesiu neturi nieko bendro.
Galų gale pradėjo kalbėti ir apie daugiabučio, kuriame nei gyvena, nei turi nuosavybės, nei sutarčių dėl priežiūros, kitų paslaugų, gyventojų susirinkimą, kuriame kėlė sumaištį filmuodamas ir garsiai komentuodamas, tačiau savo elgesyje neįžvelgė nieko bloga, o tuo labiau neteisėto.
Sudomino VMI
R. Babianskas įsivelia į konfliktus ne tik su gyventojais, bet ir su įstatymų sergėtojais. Šiuo metu Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) atlieka tyrimą dėl bendrovių, su kuriomis tiesiogiai ir netiesiogiai yra susijęs šis veikėjas.
Kaip rašė portalas alfa.lt, Kauno daugiabučių namų priežiūros rinkos naujokę UAB „Centina Servis Kaunas“ valdančios bendrovės „Centina“ veikloje mokesčių inspektoriai rado begalę pažeidimų.
Kai kurie jų tiesiog neįtikėtini. Pvz., įmonės direktorė Jūratė Babianskienė ir technikos direktorius Ričardas Babianskas dirbo „už dyką“, užtat iš įmonės dirbtinai sumažintomis palūkanomis skolinosi dešimtis ir šimtus tūkstančių eurų, vėliau paskolą įformino kaip dividendus ar avansą.
R. Babianskas iš įmonės kasos išiminėjo tūkstančius eurų grynųjų, bet „paskolų“, kaip reikalauja teisės aktai, neformino notaro patvirtinta sutartimi. Tas pats R. Babianskas didžiules pinigų sumas iš „Centinos“ gavo ne tik kaip šios įmonės darbuotojas, bet ir netiesiogiai per kitą įmonę „Centina LT“, kuriai pats vadovavo.
Aukštos rizikos
Remiantis portalo rekvizitai.lt duomenimis, tiek „Centina“, tiek „Centina Servis Kaunas“ kreditingumo rizika vertinama itin prastai – kaip aukšta arba labai aukšta.
„Centina“ ne tik savo darbuotojams skolino grynųjų, bet ir už atliktus darbus priimdavo atskaitymus grynaisiais pinigais. Šios sumos viršijo teisės aktais nustatytą leistiną limitą.
Bendrovė nedeklaravo ir piktybiškai nemokėjo mokesčių valstybei, darbuotojams nustatė mažesnį atlyginimą, nei tuo metu buvo minimalus darbo užmokestis, mokėjo jį nereguliariai, neapmokėjo naktinio darbo, dirbtinai mažino mokesčius nuo darbo užmokesčio.
Sunku patikėti, bet „Centina“ skolino ir mokėjo avansu stambias sumas susijusiems asmenims, tačiau pati valstybei turėjo kelių dešimčių tūkstančių eurų mokesčių nepriemoką.
Šias ir kitas Kauno verslininkų „nuodėmes“ nustatė VMI.
Baugina žinutėmis
Pats R. Babianskas jam neįtikusius kauniečius mėgsta bauginti trumposiomis SMS žinutėmis.
Kai Kauno gyventojas Gediminas portalui alfa.lt papasakojo, kad iš šio asmens nusipirko namo dalį, į kurią teises vėliau pareiškė kiti savininkai, ir buvo priblokštas, kai sužinojo, kad gyvena patalpose, kurias nusipirko, bet kurios jam nepriklauso, sulaukė grasinimų iš patalpų pardavėjo R. Babiansko.
Pasirodžius publikacijai apie galimą aferą, kaunietis sulaukė naujų grasinimų iš R. Babiansko.
„Rašė, kad mane persekios, kad filmuos, kad video kels į feisbuką, kaltina, kad mane papirko“, – pasakojo vyras. Be to, Gediminas įtarė, kad aplink jo namus Vilijampolėje rytais ratais suka nežinia kam priklausantys automobiliai. Anksčiau tokių dalykų esą nebuvo. „Ryte automobilis pravažiavo, vėliau dar vienas. Nežinau, ar jis ten važiavo, ar kas. Reikės dabar stebėti, ar jis seks mane“, – kalbėjo Gediminas.
„Kauno diena“ primena, kad prieš 20 metų Kauno miesto apylinkės teismas leido suimti tuomet 32 metų R. Babianską, kurį, paties įtariamojo sukčiavimu prisipažinimu, turėjo „prakeikti“ apie 20 Kaune ir pakaunėje gyvenančių moterų, siejusių su šiuo vyru ir jo vadovaujama bendrove „Akauzė“ savo butų bei namų remonto planus.
R. Babianską anuomet sulaikę Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai išsiaiškino, kad dažniausiai aukomis apgavikas pasirinkdavo vidutinio arba vyresnio amžiaus moteris.
Jauniausiai iš ekonominei policijai žinomų jo aukų – 45-eri, vyriausiai – 75-eri.
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