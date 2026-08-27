Ričardo Babiansko išsišokimai nesiliauja

Neaiškūs tikslai
Su teisėsauga reikalų už sukčiavimą turėjęs, antrankių sulaukęs ir iki šiol tyrėjų akiratyje tebesantis kaunietis Ričardas Babianskas siejamas su bendrovėmis „Centina“ ir „Centina servis Kaunas“. Pastaroji skelbiasi, kad jų pagrindinė veikla – namų administravimas ir priežiūra.
Būtent šioje srityje R. Babiansko aktyvumas dabar yra didelis ir specifinis.
„Atrodo, kad jam svarbu patekti į daugiabučių gyventojų susirinkimą, sukelti sumaištį, paaiškinti, koks jis geradarys, tada nufilmuoti ir viską paviešinti socialiniuose tinkluose, taip siekiant kokių nors savų tikslų. Gal skandalingo populiarumo ir palaikymo?“ – kalbėdama su „Kauno diena“ svarstė Šilainių gyventoja Jolanta.
Apie pomėgį pasipuikuoti dėl peržiūrų internete nedviprasmiškai užsiminė ir pats R. Babianskas, kai „Kauno diena“ kreipėsi į jį komentaro dėl dar vieno susirinkimo, į kurį jis nebuvo kviestas, tačiau, kaip jau įprasta, apsilankė su filmavimo kamera ir eilinį kartą sukėlė sumaištį.
Pagailo moterų
Detaliau apie incidentus daugiabutyje „Kauno dienai“ pasakojo Šilainių gyventoja Ilona (pašnekovės prašymu, vardas pakeistas).
Įvykiai klostėsi Rasytės gatvėje, kur daugiabučio gyventojai susirinkime svarstė galimus sprendimus dėl daugiabučio administravimo perspektyvų.
Dėl R. Babiansko elgesio policijai pareiškimą parašiusi Ilona pasakojo, kad konstruktyvi ir rami susirinkimo darbotvarkė baigėsi tada, kai pasirodė nekviestas R. Babianskas ir pradėjo filmuoti, replikuoti, komentuoti.
„Jis užsipuolė kelias moteris, kurios, jo tvirtinimu, susirinkime neturėjo dalyvauti. Plūdosi tokiais žodžiais... Su tokiu R. Babiansko elgesiu susiduriu ne pirmą kartą. Labai panašiai buvo prieš keletą mėnesių, kai Kuršių gatvėje vyko kito daugiabučio butų savininkų susirinkimas. Į tą susirinkimą jis atėjo kaip iškritęs iš mėnulio. Būtų galima toleruoti, jei elgtųsi, kaip reikalauja pagarbaus viešojo elgesio normos. Tačiau taip, deja, nebuvo. Replikavo, filmavo ir netrukus viskas atsidūrė socialiniuose tinkluose. Kai po susirinkimo grįžau namo, pamačiau, kad kaimynė jo padarytus įrašus jau buvo sumėčiusi į mano paštą. Pasipiktinau, juk buvau reikalavusi nekelti į socialinius tinklus, nes niekada teisybės jis nerašo. Nežinau, kaip tokį žmogų pavadinti, man trūksta žodžių… Kreipiausi į policiją. Kaip kitaip jį sutramdyti? Trečias kartas bus į teismą“, – neslėpė apmaudo Ilona.
Jis užsipuolė kelias moteris, kurios, jo tvirtinimu, susirinkime neturėjo dalyvauti. Plūdosi tokiais žodžiais...
Kai kurie sutrinka
Ilona atkreipė dėmesį, kad susirinkime pasirodžius R. Babianskui, dėl netikėtumo ne visi žino, kaip elgtis.
„Man buvo labai gaila, kai jis užsipuolė kai kurias susirinkimo dalyves. Pasakiau, kad jis su manimi taip nesielgs. Įžeistos moterys norėjo kviesti policiją, bet pasakiau, kad iš to naudos nebus – atvažiuos policija ir jis išvažiuos. Tada viskas liks be konkrečių padarinių. Jis elgiasi nedovanotinai, taip negalima, taip elgtis jis neturi teisės. Mes turime savo galvas ir sprendimus galime priimti savarankiškai, o ne jam įžūliai brukant savo interesus“, – piktinosi Ilona.
Anot jos, labai panašiai įvykiai klostėsi ir kito daugiabučio susirinkime (Ilona dalyvavo keliuose susirinkimuose, nes viename daugiabutyje pagal igaliojimą atstovauja giminatės interesams).
„Atėjo nekviestas ir vėl peržengė ribas. Sakiau, kad televizija prašo leidimo filmuoti, o jis nieko nesiklausia. Kaip jis sau leidžia taip nesiskaityti su aplinkiniais? Kaip taip galima? Kažkokie išpuoliai. Ar jis jaučiasi nebaudžiamas?“ – stebėjosi pašnekovė.
Ji pabrėžė: nors susirinkimas surengtas laikantis visų procedūrų ir darbotvarkė parengta kruopščiai, dėl neprašyto svečio viskas virto chaosu.
„Iš savo patirties galiu pasakyti, kad jis visada pasirodo nekviestas ir neatrodo, kad tai baigsis“, – apgailestavo nemalonia patirtimi pasidalijusi Ilona.
Ėjo pro šalį
„Kauno diena“ paprašė situaciją pakomentuoti R. Babiansko.
Jis tvirtino, kad esą pro šalį tuo metu ėjo atsitiktinai, sutiko kažkokius žmones, tie prisistatė namo gyventojais ir paprašė, kad jis užsuktų.
Pasiteiravus, kodėl į susirinkimą atėjo nekviestas organizatorių, jis nurodė kelias aplinkybes.
„Į tą susirinkimą nebuvo kviesti jokios bendrovės atstovai. Paprasčiausiai ėjau pro šalį ir pamačiau, kad vyksta susirinkimas, ir paprasčiausiai pradėjome bendrauti su gyventojais“, – kalbėjo R. Babianskas.
Anot jo, kilo nesutarimų. Kelios moterys, anot R. Babiansko, ėmė elgtis agresyviai.
„Tada pradėjau įrašinėti. Viskas vyko mandagiai, kultūringai. Moterys, kurias filmavau, buvo vieši asmenys, viešoje vietoje, nes jos susirinkime dalyvavo kaip vadybininkės. Jei jos nebūtų turėjusios kokių nors paslapčių, galėjo ką nors mandagiai pasakyti į kamerą. Problema iškilo, kad jos yra kažkokios slaptos asabos, kurių negali niekas matyti. Tai juk čia jokios paslapties nėra, mes čia susirinkime ir viskas. O kadangi jos pradėjo rėkti, kad jų nefilmuočiau, tai susidomėjo visa Lietuva“, – kalbėjo R. Babianskas.
Džiaugėsi peržiūromis
Paklausus, kaip vertina, kad dėl jo elgesio yra kreiptąsi į policiją, R. Babianskas tvirtino, jog į pareigūnus kreiptis esą nebuvo jokios priežasties.
„Čia jų yra toks kovos būdas – kreiptis į policiją be reikalo“, – tikino R. Babianskas.
Jis pabrėžė, kad pats labai teigiamai vertina susirinkimuose nufilmuotus epizodus, ir džiaugėsi, kad peržiūrų skaičius yra milžiniškas.
„Mane stebi tūkstančiai viešoje erdvėje, galiu pasakyti, mane stebi visa Lietuva“, – sakė R. Babianskas ir teiravosi, kada publikacija apie jo veiksmus pasirodys „Kauno dienoje“.
O štai visai neseniai R. Babianskas savo feisbuko paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame filmuojantis asmuo necenzūriniais žodžiais užgaulioja, šaukia ant aplinką tvarkančių darbuotojų ir juos baugina, nors šie tuo metu tiesiog dirbo savo darbą.
Tačiau paviešintas įrašas sulaukė visiškai priešingos reakcijos, nei, panašu, tikėjosi jo autorius. Tūkstančiai įrašą pamačiusių žmonių stojo ginti užgauliojamų darbuotojų ir pasmerkė tokį elgesį. Komentaruose visi piktinosi R. Babiansko viešinamais veiksmais – žmonės rinko įvairiausius epitetus, vadino tokį elgesį neadekvačiu.
Sudomino VMI
R. Babianskas įsivelia į konfliktus ne tik su gyventojais, bet ir su įstatymų sergėtojais. Šiuo metu Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) atlieka tyrimą dėl bendrovių, su kuriomis tiesiogiai ir netiesiogiai susijęs šis veikėjas.
Kaip rašė portalas alfa.lt, Kauno daugiabučių namų priežiūros rinkos naujokę UAB „Centina Servis Kaunas“ valdančios bendrovės „Centina“ veikloje mokesčių inspektoriai rado begalę pažeidimų.
Pvz., įmonės direktorė Jūratė Babianskienė ir technikos direktorius R. Babianskas dirbo „už dyką“, užtat iš įmonės dirbtinai sumažintomis palūkanomis skolinosi dešimtis ir šimtus tūkstančių eurų, vėliau paskolą įformino kaip dividendus ar avansą.
R. Babianskas iš įmonės kasos išiminėjo tūkstančius eurų grynųjų, bet „paskolų“, kaip reikalauja teisės aktai, neformino notaro patvirtinta sutartimi. Tas pats R. Babianskas didžiules pinigų sumas iš „Centinos“ gavo ne tik kaip šios įmonės darbuotojas, bet ir netiesiogiai per kitą įmonę „Centina LT“, kuriai pats vadovavo.
Aukštos rizikos
Remiantis portalo rekvizitai.lt duomenimis, tiek „Centina“, tiek „Centina Servis Kaunas“ kreditingumo rizika vertinama itin prastai – kaip aukšta arba labai aukšta.
„Centina“ ne tik savo darbuotojams skolino grynųjų, bet ir už atliktus darbus priimdavo atsiskaitymus grynaisiais pinigais. Šios sumos viršijo teisės aktais nustatytą leistiną limitą.
Bendrovė nedeklaravo ir piktybiškai nemokėjo mokesčių valstybei, darbuotojams nustatė mažesnį atlyginimą, nei tuo metu buvo minimalus darbo užmokestis, mokėjo jį nereguliariai, neapmokėjo naktinio darbo, dirbtinai mažino mokesčius nuo darbo užmokesčio.
Šias ir kitas Kauno verslininkų „nuodėmes“ nustatė VMI.
Baugina žinutėmis
Pats R. Babianskas jam neįtikusius kauniečius mėgsta bauginti trumposiomis SMS žinutėmis.
Kai Kauno gyventojas Gediminas portalui alfa.lt papasakojo, kad iš šio asmens nusipirko namo dalį, į kurią teises vėliau pareiškė kiti savininkai, ir buvo priblokštas, kai sužinojo, kad gyvena patalpose, kurias nusipirko, bet kurios jam nepriklauso, sulaukė grasinimų iš patalpų pardavėjo R. Babiansko.
Pasirodžius publikacijai apie galimą aferą, kaunietis sulaukė naujų grasinimų iš R. Babiansko.
„Rašė, kad mane persekios, kad filmuos, kad vaizdo įrašą kels į feisbuką, kaltina, kad mane papirko“, – pasakojo vyras. Be to, Gediminas įtarė, kad aplink jo namus Vilijampolėje rytais ratais suka nežinia kam priklausantys automobiliai. Anksčiau tokių dalykų esą nebuvo. „Ryte automobilis pravažiavo, vėliau dar vienas. Nežinau, ar jis ten važiavo, ar kas. Reikės dabar stebėti, ar jis seks mane“, – kalbėjo Gediminas.
„Kauno diena“ primena, kad prieš 20 metų Kauno miesto apylinkės teismas leido suimti tuomet 32-ejų R. Babianską, kurį, paties įtariamojo sukčiavimu prisipažinimu, turėjo „prakeikti“ apie 20 Kaune ir pakaunėje gyvenančių moterų, siejusių su šiuo vyru ir jo vadovaujama bendrove „Akauzė“ savo butų bei namų remonto planus.
R. Babianską anuomet sulaikę Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai išsiaiškino, kad dažniausiai aukomis apgavikas pasirinkdavo vidutinio arba vyresnio amžiaus moteris.
Jauniausiai iš ekonominei policijai žinomų jo aukų – 45-eri, vyriausiai – 75-eri.
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