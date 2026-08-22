Rink antspaudus, kolekcionuok įspūdžius!

Nuo šiol kelionės po mūsų kraštą taps dar įdomesnės – feisbuko paskyra „Kauno rajonas“ kviečia aplankyti išskirtines krašto vietas, rinkti jų antspaudus ir kartu kolekcionuoti kelionių įspūdžius. Kiekvienas surinktas antspaudas primins aplankytą vietą ir joje patirtas akimirkas.
Jau šiandien galite surinkti dešimt unikalių antspaudų, kuriuos rasite specialiose dėžutėse. Ir tai – tik pradžia! Kitais metais kolekciją papildys nauji antspaudai, tad savo kelionių kolekciją galėsite pildyti ir toliau.
Antspaudų knygelių galite įsigyti Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centre (Raudondvaris, Pilies takas 1), kultūros laive „Nemuno7“ (Zapyškis).
Daugiau informacijos apie antspaudų vietas rasite interneto svetainėje https://www.kaunorajonas.lt.
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