 Rink antspaudus, kolekcionuok įspūdžius!

Rink antspaudus, kolekcionuok įspūdžius!

2026-08-22 11:40 diena.lt inf.

Kauno rajone netrūksta vietų, kurias verta atrasti – nuo vaizdingų gamtos kampelių ir upių pakrančių iki išskirtinių kultūros objektų bei įvairių pramogų. Kiekviena kelionė čia dovanoja naujų atradimų ir akimirkų, kurias norisi prisiminti.

<span>Rink antspaudus, kolekcionuok įspūdžius!</span>
Rink antspaudus, kolekcionuok įspūdžius! / Organizatorių nuotr.

Nuo šiol kelionės po mūsų kraštą taps dar įdomesnės – feisbuko paskyra „Kauno rajonas“ kviečia aplankyti išskirtines krašto vietas, rinkti jų antspaudus ir kartu kolekcionuoti kelionių įspūdžius. Kiekvienas surinktas antspaudas primins aplankytą vietą ir joje patirtas akimirkas.

Jau šiandien galite surinkti dešimt unikalių antspaudų, kuriuos rasite specialiose dėžutėse. Ir tai – tik pradžia! Kitais metais kolekciją papildys nauji antspaudai, tad savo kelionių kolekciją galėsite pildyti ir toliau.

Antspaudų knygelių galite įsigyti Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centre (Raudondvaris, Pilies takas 1), kultūros laive „Nemuno7“ (Zapyškis).

Daugiau informacijos apie antspaudų vietas rasite interneto svetainėje https://www.kaunorajonas.lt.

Šiame straipsnyje:
kelionės
antspaudų rinkimas
Kauno rajono diena

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