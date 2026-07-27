Sėkmė, kurią užaugino darbas: Kauno rajonas didžiuojasi dešimčia šimtukininkų

Pranoko šalies vidurkį
„Džiaugiuosi, kad mūsų gimnazistų rezultatai šiemet pranoko šalies vidurkį visuose valstybiniuose brandos egzaminuose. Tai rodo, kad turime stiprią švietimo bendruomenę, atsakingą jaunimą ir puikius mokytojus. Kiekvienas šimtukas turi savo istoriją, o šie pasiekimai yra bendro mokinių, pedagogų, jų šeimų darbo ir pasitikėjimo vieni kitais rezultatas“, – sakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Šiemet valstybinius brandos egzaminus laikė 470 Kauno rajono savivaldybės gimnazijų abiturientų ir 69 eksternai.
Dešimt Kauno rajono abiturientų pelnė trylika šimtukų. Net šeši iš jų mokosi Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Ugnės Karvelis gimnazijoje, po du – Karmėlavos Balio Buračo ir Domeikavos gimnazijose.
Geriausiai sekėsi informatika
Geriausiai abiturientams sekėsi laikyti informatikos egzaminą – gauti net penki šimtukai, anglų kalbos ir matematikos – po tris, o geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros – po vieną.
Informacinių technologijų ir geografijos egzaminus išlaikė visi juos pasirinkę Kauno rajono abiturientai. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išlaikė 99,1 proc., matematikos – 89,5 proc., biologijos – 96 proc., anglų kalbos – 98,5 proc., fizikos – 94,2 proc., istorijos – 99,3 proc., chemijos – 96,5 proc. abiturientų. Kauno rajono abiturientų visų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo rodikliai viršijo bendrą šalies vidurkį.
Išskirtinis dėmesys
Visiems abiturientams ir juos parengusiems mokytojams įteiktos mero V. Makūno padėkos. VDU Ugnės Karvelis gimnazijos mokiniui Matui Janavičiui, pelniusiam tris šimtukus, ir Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos mokiniui Ignui Parnarauskui, gavusiam du šimtukus, taip pat įteikti mero laikrodžiai.
Išskirtinio įvertinimo sulaukė ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijos informatikos mokytojas metodininkas Laisvydas Kriščiūnas – net keturi jo mokiniai informatikos egzaminą išlaikė aukščiausiu balu.
Būtent minėtai gimnazijai šiųmetė valstybinių brandos egzaminų sesija vėl buvo itin sėkminga – jos sąskaitoje aštuoni, arba beveik 62 proc., visų Pakaunės šimtukų, o didžiausią indėlį įnešė M. Janavičius, susišlavęs 23 proc. Kauno rajono ugdymo įstaigų šimtukų.
Didžiuojasi rezultatais
Pasak VDU Ugnės Karvelis gimnazijos direktorės Daivos Misonienės, aštuoni nėra šios ugdymo įstaigos rekordas, jis fiksuotas pernai, surinkus 21 šimtuką.
Šiemet, be M. Janavičiaus, šimtukus pelnė ir kiti VDU Ugnės Karvelis gimnazijos abiturientai: Joris Spūdis – iš matematikos, Ignas Kalnietis – iš lietuvių kalbos ir literatūros, Meida Mitkutė, Darius Švažinskas ir Kostas Sonda – iš informacinių technologijų.
„Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad šiais metais sėkmė lydėjo VDU Ugnės Karvelis gimnazijos abiturientus. Aukštus pasiekimus lėmė mokytojų profesionalumas ir mokinių nuoseklus mokymasis. Bendruomenei linkiu visada tikėti, kad kiekvienas gali pasiekti daugiau. Mokiniams – nebijoti kelti sau aukštų tikslų ir atkakliai jų siekti, kad kiekvienas iššūkis taptų galimybe augti, o kiekviena sėkmė – įkvėpimu dar didesniems pasiekimams“, – sakė D. Misonienė.
Kiekvienas šimtukas turi savo istoriją, o šie pasiekimai yra bendro mokinių, pedagogų, jų šeimų darbo ir pasitikėjimo vieni kitais rezultatas.
Prognozuoti ir netikėtas
Šimtu balų įvertintos M. Janavičiaus matematikos (A), anglų kalbos ir informatikos žinios. Be šių egzaminų, jis dar laikė fizikos (91 balas), ekonomikos (82) ir lietuvių kalbos (81) egzaminus.
„Tikėjausi bent vieno šimtuko, labiausiai – iš informatikos ar matematikos. Anglų kalbos šimtukas kiek netikėtas“, – atviravo pašnekovas.
Save tiksliuku laikantis M. Janavičius „Kauno dienai“ prisipažino, kad labiausiai jaudinosi dėl lietuvių kalbos. „Tai nėra mano, kaip tiksliuko, stiprioji pusė. Bijojau nesuprasti temos, bet galiausiai likau patenkintas savo rezultatu“, – sakė šaunusis gimnazistas.
Paklaustas, kas lėmė tokius puikius egzaminų rezultatus, M. Janavičius vardijo: „Labiausiai lėmė gebėjimas suprasti mokomą dalyką ar temą, supratimas, kas, kaip ir kodėl veikia matematikos ar informatikos uždavinyje, o ne aklas atsiminimas. Be abejo, padėjo geri mokytojai, tėvų palaikymas ir svarbiausia – mokėjimas atsipalaiduoti, nejausti įtampos, kuri dažniausiai egzistuoja tik galvoje.“ Kitų mokslo metų abiturientams jis linkėjo atsipalaiduoti, susikaupti mokantis, bet nestresuoti.
Viešojoje erdvėje galima rasti visokių nuomonių dėl šiųmečių egzaminų sunkumo. M. Janavičiui nė vienas laikytas egzaminas nepasirodė neįmanomas ar be galo sunkus. „Uždaviniai sudaryti taip, kad taškų skaičius atitiktų moksleivio sugebėjimus, aišku, negaliu komentuoti apie kitus egzaminus, kurių nelaikiau“, – patikslino pašnekovas.
Paklaustas apie tolesnius planus, Matas išliko paslaptingas: „Gyvenimas nenuspėjamas, todėl eisiu ten, kur ves mano lemtis.“
Pasak D. Misonienės, Matas – ne pirmasis VDU Ugnės Karvelis gimnazijos mokinys, kuris gavo tris šimtukus. „Pernai po tris šimtukus gavo net du mokiniai: Ugnė Dabravolskaitė (lietuvių kalba ir literatūra, istorija ir chemija) ir Adrijus Dulskas (geografija, matematika ir anglų k.).
Dėkingas mokytojai
Ignas Kalnietis, 100 balų įvertinimą gavęs iš lietuvių kalbos ir literatūros, dėl šio egzamino jaudinosi labiausiai. „Atrodė, kad šiam egzaminui tobulai pasiruošti buvo neįmanoma. Be to, žinojau, kad, jeigu noriu gero rezultato, turi pasisekti su temomis, – sakė gimnazistas. – Iš tikrųjų tikėjausi šimtuko iš matematikos, dėjau daug pastangų į matematiką, bet šimtukas nuėjo kitur.“
Ignas save laiko ir humanitaru, ir tiksliuku: „Manau, esu abiejų derinys.“ Tai liudija ir jo pasirinkti egzaminai, ir jų rezultatai. Iš matematikos egzamino Ignas surinko 93 balus, anglų kalbos – 89, istorijos – 84, fizikos – 78, ekonomikos ir verslumo – 76.
Vis dėlto tolesnį savo gyvenimo kelią I. Kalnietis žada sieti su tiksliaisiais mokslais ir galvoja stoti į Kauno technologijos universiteto inžinerijos studijų kryptį. „Tikriausiai tai bus statybų inžinerija“, – patikslino pašnekovas.
Pasak I. Kalniečio, gerus rezultatus lėmė labai geri matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. „Labai noriu padėkoti savo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Janinai Kriščiūnienei, be kurios pagalbos nebūčiau pasiekęs tokių puikių rezultatų“, – pabrėžė pašnekovas.
Jis mano, kad šiemet vienas sunkiausių egzaminų tikrai buvo matematikos. „Net keista, kad nebuvo atsižvelgta į 14 tūkst. žmonių peticiją dėl matematikos egzamino vertinimo tvarkos koregavimo, – stebėjosi gimnazistas. – Visi kiti egzaminai, palyginti su matematika, nebuvo labai sunkūs.“
Kitų mokslo metų abiturientams I. Kalnietis linkėjo drąsos, gebėjimo išsakyti savo nuomonę ir nepamiršti pusiausvyros tarp mokslų ir asmeninio gyvenimo.
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