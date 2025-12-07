Siekia iškeldinti Vilčinskus iš socialinio būsto: skola auga toliau

Šiemet pavasarį, kai savivaldybė kreipėsi į teismą, atsakovams buvo pareikštas reikalavimas dėl nesumokėto nuomos mokesčio priteisimo, nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų. Teismas tuo metu skelbė, kad ieškinio suma siekia 1 722 eurus.
„Skola yra tūkstantinė ir auganti, kadangi nedengiama, atitinkamai įsiskolinimai yra už suteiktas komunalines paslaugas. Ginčo sprendimas taikiai nebuvo svarstomas, nesant atsakovų valios. Savivaldybė tiesiog siekia prisiteisti skolą ir iškeldinti atsakovus dėl nuomos sutarties pažeidimų. Kadangi teismo posėdžiai teismo nutartimi paskelbti neviešais ir bylos duomenys, nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo, nėra vieši, todėl daugiau detalių negalime pateikti“, – Eltai teigė Kauno miesto savivaldybės administracijos Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja Indrė Brazė.
Savivaldybė siekia ne tik skolų priteisimo, bet ir nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų.
Byla iš esmės yra išnagrinėta, sausį šalims teliko pasakyti baigiamąsias kalbas.
Savivaldybė įtaria piktnaudžiaujant Vilčinskus
Savivaldybės ieškinyje nurodoma, kad buto nuomininkė I. Vilčinskienė nuolat nemoka ne tik nuomos mokesčio, bet ir komunalinių paslaugų mokesčių, galimai leidžia gyventi kitiems asmenims, (laikiniems) gyventojams ir taip pažeidžia nuomos sutarties sąlygas.
„Nepaisant įspėjimų, per visą skolos už gyvenamųjų patalpų nuomą susidarymo laikotarpį atsakovė I. Vilčinskienė neatliko jokių veiksmų, kurių analogiškoje situacijoje imtųsi rūpestingas, apdairus ir atidus asmuo, siekdamas sumažinti esamą skolą bei tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Todėl darytina išvada, jog atsakovė jai teikiama valstybės parama piktnaudžiauja, sąmoningai vengia užsitikrinti savo jėgomis materialinį minimumą, kuris būtų pakankamas nuomos mokesčiams sumokėti“, – ieškinyje teigia savivaldybė.
Šioje civilinėje byloje atsakovais iš viso pripažinti septyni asmenys.
Tuo metu M. Vilčinskas teigia, kad jo šeima netgi permokėjo už socialinį būstą.
ELTA primena, 2023 m., liepos 18 dieną, Kaune, iš vaikų gerovės centro „Pastogė“, buvo pagrobti tuomet 5, 7 ir 9 metų amžiaus vaikai. Praėjus kelioms savaitėms pranešta, jog pasieniečiai netoli Baltarusijos pasienio sulaikė savo mažamečius vaikus pagrobusius tėvus Vilčinskus. Teisėsauga įtarė, kad tėvai, pagrobę savo vaikus, bandė bėgti į Baltarusiją. Vaikai, sulaikius jų tėvus, buvo grąžinti į globos namus. 2024 m. sausį vaikai buvo grąžinti tėvams.
Šiemet lapkritį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) atmetė tiek minėtų sutuoktinių, tiek ir prokuratūros skundus. Kasacinis teismas nutarė, jog Vilčinskai buvo pagrįstai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už savo vaikų pagrobimą.
Vaikai iš Vilčinskų teismo sprendimu buvo paimti atsižvelgiant į tai, kad vaikai nelankė ugdymo įstaigų, jų tėvai nesudarė vaikams sąlygų socializuotis, patys tėvai teigė nepripažįstantys Lietuvos įstatymų.
Kaip anksčiau skelbė Valstybės saugumo departamentas, Kaune savo vaikus, kaip įtariama, pagrobę asmenys priskiria save „suverenų“ judėjimui.
