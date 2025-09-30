Šilainiai augins čempionus: žengiame į baseinų statymo metus

Išbandė ir profesionalai
„Vanduo Šventame Rašte – labai svarbus ženklas. Jis ir gyvybės šaltinis, ir išsigelbėjimas. Kaip bebūtų, bet vanduo tai ir pavojus, todėl labai svarbu atsakingai elgtis jame, o šiandien su begaliniu dėkingumu priimti šią dovaną. Baseinas yra proga jaunimui išmokti plaukti, siekti rezultatų, patirti bendrystę. Tegul čia būna kuo prasmingesnis laikas“, – vyskupo Sauliaus Bužausko žodžius lydėjo švęsto vandens dulksna, o po jos gausūs purslai.
Rūtą Meilutytę, Saulių Binevičių, Rolandą Gimbutį ir kitus plaukikus į olimpinius vandenis išplukdžiusiame „Šilainių“ baseine, vienus pirmųjų grybšnių šiandien simboliškai atliko ir būrelis mažųjų: Upė, Aistis, Antanas, Rapolas, Eva ir Mykolas. 50 m atstumą pasirinktu stiliumi įveikę kiek daugiau nei per minutę, vaikai kėlė sau naujus tikslus ir svajojo, kada nors plaukti taip greit, kaip šalies geriausieji.
„Rūta Meilutytė, Danas Rapšys, Kotryna Teterevkova, Tajus Juška“, – mažieji lenktyniavo ne tik baseino takelyje, bet ir vardindami žymiausius plaukikus.
Pastarieji du – olimpietė, rekordininkė K. Teterevkova ir pasaulio jaunimo čempionas, rekordininkas, kaunietis Tajus Juška „Šilainių“ baseino vandenį išbandė drauge su mažaisiais. Kotryna plaukė 100 m krūtine, tuo metu Tajus tokį pat atstumą – krauliu.
„Kaip vanduo? Temperatūra gera, nėra šaltas. Profesionaliems sportininkams reikėtų šaltesnio, bet kaip vaikams tai tikrai puiku“, – visiems, kurie šiame baseine sieks sportinių aukštumų, K. Teterevkova linkėjo daug dirbti ir drąsiai svajoti.
Daugiau nei pastatas
Baltų prospekte esantis Kauno plaukimo mokyklos (KPM) baseinas „Šilainiai“ daugelį metų buvo svarbi sporto ir laisvalaikio erdvė, kurioje treniravosi pradedantieji ir aukšto meistriškumo plaukikai.
Bėgant metams, pastato pastato techninė būklė prastėjo, inventorius dėvėjosi, o infrastruktūra nebeatitiko šiuolaikinių higienos reikalavimų. Besibaigiant 2023-iesiems pradėta pastato rekonstrukcija.
„Man šis baseinas ypatingas. Būtent čia prieš daugelį metų nėriau į vandenį ir pradėjau plaukiko karjerą. Baseinas veikia virš 30 metų, aš su kolegomis jame plaukiau virš 20 metų, – Stovėdamas priešais takelius, kurių po rekonstrukcijos padvigubėjo, „LTU Aquatic“ prezidentas, KPM direktorius, olimpietis Saulius Binevičius jautė ne tik džiaugsmą, bet ir begalinę atsakomybę prieš miestiečius. – Noriu padėkoti Kauno miesto savivaldybei už neįkainojamą dovaną. Tai kur kas daugiau, nei naujas pastatas, tai – investicija į mūsų vaikus, jaunimą, šeimas ir ateities čempionus. Tegul šis baseinas būna ta vieta, kur gimsta stiprybė, draugystė ir didžiosios pergalės.“
Kils daugiau baseinų
Po atnaujinimo baseinas išaugo nuo 1,9 iki 2,6 kv. metrų. Padaugėjo ir baseino takelių. Vietoje anksčiau buvusių keturių, dabar jų – aštuoni, 25 m ilgio ir 2 m gylio. Erdvėse įrengtos pirtys, speciali zona vaikams. Vienu metu baseinas talpins iki 140 žmonių, o vandens sporto varžybas greta įrengtose tribūnose galės stebėti 100 žiūrovų. Be administracijos ir kitų darbuotojų, čia telksis vienuolikos trenerių komanda.
„Kauno plaukimo mokykla be „Šilainių“ baseino valdo dar du 25 metrų baseinus ir vieną 50-ies, olimpinį. Pastarajame kainas patvirtinome, džiaugiamės grįžusiais klientais“, – paklaustas apie pokyčius „Šilainių“ baseine, S. Binevičius tikino, kad jie neturėtų gąsdinti miestiečių. Nors paslaugų kainos klientams šiek tiek išaugo, padvigubėjo ir apsilankymo laikas. Dabar maudynės „Dainavos“, „Vilijos“ ir „Šilainių“ baseinuose truks pusantros valandos.
Anot Kauno miesto savivaldybės, artimiausiu metu dar vienas baseinas duris atvers Panemunėje. Ant stalo jau guli ir Aleksoto sportoZI komplekso planas.
„Pastaruosius kelis metus mes vadinome tiltų statymo metais, panašu, kad dabar žengiame į baseinų statymo metus. Ačiū visiems už puikiai atliktą darbą ir galutinį rezultatą“, – atidarymo iškilmėse kalbėjo Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Kauno plaukimo mokyklos administruojamą baseiną Šilainiuose rekonstravo viešą rangos darbų konkursą laimėjusi statybų bendrovė „Verslo“. Kartu dirbo architektų studija „Tiksli forma“, įmonė „Kaminta“, uždaroji akcinė bendrovė „Projektų rengimo centras“. Darbai kainavo apie 9,82 mln. eurų.
