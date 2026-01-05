Šimtametė Genovaitė gyvenimą paskyrė mokytojos darbui

Gruzdžiuose ji sutiko būsimą vyrą Feliksą. Pora susituokė 1952 m. ir užaugino tris vaikus – dvi dukras ir sūnų. Šiandien jubiliatė džiaugiasi šešiais anūkais ir dviem proanūkiais. Viena proanūkė vizito metu kaip tik viešėjo pas promočiutę.
Prieš 15 metų, 2010-aisiais, Genovaitė atsikėlė į Zapyškį. Čia ji iki šiol gyvena su dukra Neringa ir žentu. Pedagės pašaukimas šeimoje perduodamas iš kartos į kartą – dukra Neringa dirbo dėstytoja, jos dukra yra mokytoja, o sūnus taip pat pasirinkęs dėstytojo darbą.
Paklausta apie ilgaamžiškumo paslaptį, jubiliatė buvo kukli. Dukra pasakojo, kad mama išskiria dvi priežastis: pirma – genetika, mat savo mamą palaidojo, kai jai buvo 91-eri, o antra – gebėjimas nekreipti dėmesio į smulkmenas ir dėl jų nesijaudinti.
Gyvenimas nebuvo lengvas – dar būdama jauna Genovaitė tragiškai neteko vienintelio brolio. Tačiau rimtų sveikatos problemų ji neturėjo, nepatyrė rimtų ligų ar operacijų.
Jubiliatė visą gyvenimą turėjo ir mėgstamų užsiėmimų. Didžiausia jos aistra – siuvinėjimas. Namuose gausu jos rankų darbo staltiesių, servetėlių, pagalvių. Taip pat ji rinko puodelius – iš įvairių pasaulio šalių atkeliavusi kolekcija saugoma spintelėje jos kambaryje.
Jubiliejaus proga Genovaitę Račkauskienę pasveikino Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė ir Zapyškio seniūnė Daiva Eidukynienė. Meras jubiliatei palinkėjo stiprios sveikatos, ramybės, artimųjų šilumos ir dar daug šviesių kasdienių akimirkų šeimos apsuptyje.
