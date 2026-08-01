Šimtas metų drąsos: partizanų ryšininkė Ona mini garbingą jubiliejų

Garbingo jubiliejaus proga Oną Urbonavičiūtę pasveikino Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė, Garliavos apylinkių seniūnas Tomas Kantaravičius ir seniūnijos atstovai. Meras jubiliatei palinkėjo stiprios sveikatos, artimųjų šilumos ir dar daug šviesių kasdienių akimirkų, praleistų šeimos apsuptyje.
Nors oficialiuose dokumentuose įrašyta liepos 24-oji, Ona gimė birželio 21 d. Pagirių kaime, dabartinėje Garliavos apylinkių seniūnijoje, ūkininkų šeimoje. Šiame krašte ji baigė keturis Rašnavos mokyklos skyrius, o vėliau dirbo tėvų ūkyje.
Prasidėjus partizaniniam pasipriešinimui sovietų okupacijai, Ona tapo Geležinio Vilko rinktinės Birutės kuopos partizanų ryšininke. Išduota ir suimta, ji buvo nuteista 25 metams kalėjimo ir penkeriems metams tremties. Kalėjo Irkutsko srities lageryje, vėliau buvo perkelta į Mordovijos lagerius. Tik po Stalino mirties sulaukė laisvės ir 1957 m. grįžo į Lietuvą.
Sugrįžusi Ona dirbo Lietuvos geležinkelio Kauno mašinų stotyje, vėliau – aukle vaikų darželyje, o paskutinė darbovietė iki pat išėjimo į pensiją buvo vilnonių audinių fabrikas „Drobė“.
Nuo jaunystės jubiliatė mėgo kurti. Didžiausia jos aistra – siuvimas ir siuvinėjimas. Savo rankų darbo kūrinius ir pasiūtus drabužius dovanodavo artimiesiems. Iškalbinga ir veikli moteris šeimos nesukūrė, vaikų nesusilaukė. Visą laiką aktyviai dalyvavo Atgimimo renginiuose.
Dabar Ona gyvena savo gimtajame Pagirių kaime. Nors sveikata jau silpnesnė, o atmintis kartais suklaidina, artimieji džiaugiasi, kad ji iki šiol pradžiugina svečius iškalba, geru humoro jausmu ar senovine daina. Jubiliatės kasdienybe rūpinasi jos giminaitė Rasa.
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