Sirgalių vakaras – krepšinio ritmu

Dvikova nulems, kuri komanda toliau tęs kelią Europos čempionato medalių link, o kuri liks už aštuntuko borto.
Nemaža dalis kauniečių ir miesto svečių rungtynes pasirinko stebėti ne namuose, o mieste. Kavinės, restoranai, viešbučiai pasirūpino, kad sirgaliai turėtų, iš ko pasirinkti – šiam vakarui ruošėsi iš anksto.
„Istorinė akistata!“ – taip šio vakaro būsimą dramą aikštelėje įvardijo restoranas „Pilies sodas“. Į jo OPEN AIR KAUNO VASAROS TERASĄ susirinkę krepšinio aistruoliai buvo nusiteikę Lietuvos pergalei. Pergalės viltimi alsuoja ir likęs Kauno senamiestis bei miesto centras. Kaip ir visa Lietuva.
Dalis sirgalių rungtynes stebi Nepriklausomybės aikštėje per didžiulį ekraną po atviru dangumi. Prapliupęs lietus aistruolių neišgąsdino. Vieni nuo kritulių pasislėpė po Kauno kultūros mugės stogeliais, kiti prisiglaudė scenoje ar aplinkinėse lauko kavinėse.
„Kol laimim - nuotaika gera“, – sakė vienas žiūrinčiųjų. „Yra, yra!“ – rezultatyvius perdavimus palydėdavo džiaugsmo šūksniai ir plojimai.
Naujausi komentarai