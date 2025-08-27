Statybininkai užtruks mokyklose: kur glausis mokiniai?

Didieji darbai
Jau kitą savaitę mokiniai sugrįš į klases, prasidės mokslo metai. Tačiau ne visose švietimo įstaigose bus atnaujintos visos erdvės, kai kur remonto ar statybų darbai vyks dar keletą mėnesių, tad mokiniams reikės dalytis erdvėmis su statybininkais.
Viena tokių švietimo įstaigų – „Aušros“ gimnazija. Laisvės alėjoje įsikūrusioje gimnazijoje vis dar vyksta didieji remontai, kurie, pagal planą, turėtų tęstis iki pavasario. Čia smulkūs einamieji remontai jau atlikti, o didesnės statybos bus derinamos su ugdymo procesu.
„Remonto planas yra ne iki mokslo metų pradžios, o iki kitų metų balandžio. Dabar statomas liftas, įrengiama laboratorija ir kapitališkai atnaujinama aktų salė. Viską susidėliojome, klases išskirstėme į kabinetus. Gal truputį bus sudėtingiau judėti, nes dėl lifto statybų užimta dalis koridoriaus. Su darbų vadovu derinome viską, kad nebūtų triukšmo ir darbai netrukdytų pamokoms. Triukšmingi darbai bus vykdomi daugiau popietiniu laiku, kai gimnazistams jau nebevyks pamokos“, – komentavo Kauno „Aušros“ gimnazijos direktorė Nerija Paurė.
Darbai pagal grafiką
Dienraštis miesto specialistų pasiteiravo, ar visi suplanuoti švietimo įstaigų remontai vyksta pagal planą. Pasak Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos Onos Gucevičienės, nė vienoje mokykloje remonto darbai esą nevėluoja.
„Dalis ugdymo įstaigų renovacijų projektų yra didesnės apimties, pavyzdžiui, liftų įrengimas, pastatų apšiltinimas, virtuvių, sporto salių ar stadionų atnaujinimas. Jie paprastai trunka nuo keturių iki dvylikos mėnesių, todėl natūralu, kad tęsiasi ir per mokslo metus.
Siekiame visus darbus vykdyti vasaros atostogų metu, bet jų pradžia priklauso viešųjų pirkimų procedūrų, projektavimo trukmės ir kitų aplinkybių. Jeigu darbai tęsiasi ir per mokslo metus, ugdymo įstaiga užtikrina, kad vaikų ugdymo procesas vyktų sklandžiai“, – komentavo O. Gucevičienė.
Švietimo specialistė nurodė, kad daugiau nei 20 ugdymo įstaigų vykdo arba baigia didesnės apimties darbus, kurie bus tęsiami ir prasidėjus mokslo metams. „Suplanuotas naujų STEAM laboratorijų, meno erdvių, nusiraminimo kambarių įrengimas beveik dešimtyje mokyklų. Kaune taip pat tęsiamos didžiausio Kauno darželio statybos Romainiuose, Vijūkų gatvėje, iš pagrindų rekonstruojami ir statomi priestatai dviejuose Tirkiliškių mokyklos-darželio padaliniuose“, – dėstė Švietimo skyriaus vedėja.
Ugdymo procesui netrukdys
O. Gucevičienė kalbėjo, kad smulkesnius, kosmetinio pobūdžio darbus, pavyzdžiui, patalpų perdažymą, švietimo įstaigos paprastai atlieka vasarą. Ugdymo procesas ir atliekamų darbų eiga derinami iš anksto. Tokia praktika vykdoma esą jau ne vienus metus, todėl ugdymo procesas nenukenčia.
„Jeigu kuri nors patalpa laikinai neprieinama dėl ugdymo įstaigoje vykstančių atnaujinimo darbų, veiklos perkeliamos į kitas erdves. Mokykla taip pat gali derinti įprastą ugdymą su nuotoliniu, vadovaudamasi bendraisiais ugdymo planais. Tokie sprendimai derinami su mokyklos taryba ir savivaldybe“, – pažymėjo Švietimo skyriaus vedėja.
Naujausi komentarai