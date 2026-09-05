Stiprus vėjo gūsis nuplėšė raudoną šviesoforo sekciją

Anot situaciją mačiusio kauniečio, ji vos neužkrito ant priešais važiavusio automobilio.
Pavojingai kabančio šviesoforo nuotraukomis internete dalijosi ir kiti kauniečiai. Vėliau tarnybos gedimą pašalino.
Stiprus vėjo gūsis šeštadienio popietę Kaune vos nesukėlė nelaimės – Savanorių prospekto ir Kipro Petrausko gatvės sankryžoje nuo šviesoforo nukrito raudono signalo sekcija.
Anot situaciją mačiusio kauniečio, ji vos neužkrito ant priešais važiavusio automobilio.
Pavojingai kabančio šviesoforo nuotraukomis internete dalijosi ir kiti kauniečiai. Vėliau tarnybos gedimą pašalino.
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