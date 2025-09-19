Studentams – svarbi informacija iš Kauno policijos

Policijos pareigūnai primena, kad ruduo, kalbant apie eismą, bene intensyviausias laikotarpis metuose. Mieste juntamas didesnis automobilių srautas, skubėjimas bei atidumo stoka, todėl svarbu iš anksto pasirūpinti saugiu judėjimu.
„Norime, kad studentai įsilietų į Kauno gatves ne tik su gera nuotaika, bet ir su nuolat lydinčiu atsakingumu. Ši naktinė pramoga – puiki proga kartu pakartoti Kelių eismo taisykles. Tikime, kad tokia prevencinė iniciatyva skatins jaunimą elgtis atsakingiau“, – teigė Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas Povilas Maila.
Jam antrina ir viena iš renginio organizatorių, Kauno apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėja, Odeta Vaitkevičienė, teigdama, jog pernai sulaukus susidomėjimo tokia netradicine pramoga, kurią pasiūlė policija, šiemet neliko nieko kita, kaip tik su partneriais organizuoti tokią pramogą ir vėl.
„Pagrindinis šio renginio tikslas – kitokiu būdu atkreipti dėmesį į eismo saugumo problematiką, nuolatinį Kelių eismo taisyklių prisiminimą ir eismo kultūrą“, – akcentavo O. Vaitkevičienė.
Kas gali dalyvauti? Dalyvauti kviečiami visų kursų Kauno aukštųjų mokyklų studentai. Komandą turėtų sudaryti 2–4 asmenys.
Kaip registruotis? Ekipažus kviečia registruotis iki rugsėjo 29 d. (https://forms.gle/5yQ6J5He4JLYfB3f8).
Dalyvių skaičius ribotas, todėl rekomenduojama paskubėti užsitikrinti vietą šiame renginyje.
Nepraleiskite progos į mokslo metus įsivažiuoti nuotaikingai, prasmingai ir saugiai!
