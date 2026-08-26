Susipažinkite: šie mažyliai – būsimi sprogmenų ieškotojai

„Pirma tarnybos diena. Kojytės neša į visas puses, uodegytės vizga, ausytės stačios, akytės iš smalsumo plačios, o mintyse kol kas – vien žaidimai ir skanukai“, – taip pirmąją būsimų pareigūnų darbo dieną apibūdino pulko inžinieriai.
Sveiki atvykę ir sklandžios tarnybos, keturkojai kariai.
Pasidalytos nuotraukos iš karto ištirpdė internautų širdis. Naujieji keturkojai kariai per dieną surinko daugiau nei 1,8 tūkst. patiktukų, širdučių. Žmonės taip pat sveikino prie išminuotojų prisijungusius šunelius.
Tarnybos meno pradedantys mokytis Busteris ir Šarva užfiksuoti su savo kinologais, kurie supažindino mažuosius belgiukus su darbo aplinka, leido apsiuostyti ir liemenę. Tiesa, dar ją teks įaugti, mat dabar joje šunyčiai tiesiog paskęstų. Kinologai pripažįsta, kad belgų aviganių laukia daug mokymų, tačiau jie pasiruošę taip pat įdėti daug darbo, kad turėtų patikimus tarnybos pagalbininkus.
„Nuo išdykusių mažylių iki profesionalių išminuotojų dar ilgas kelias, bet patyrusių ir rūpestingų kinologų dėka, Busteris ir Šarva nė nespės pajusti, kaip, greta smagių žaidimų, prasidės ir rimtas darbas − sprogstamųjų medžiagų paieška, o uniformuoti kolegos taps ne tik geriausiais draugais, bet ir patikimais tarnybos kolegomis. Tad sveiki atvykę ir sklandžios tarnybos, keturkojai kariai“, – sėkmės tarnyboje palinkėjo Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulko atstovai.
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